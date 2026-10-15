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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
رنا عصمت

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.


تفاصيل إطلالة أروى جودة..

 

لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2026، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا جمع بين الأناقة والجرأة، بتصميم أبرز منطقة الكتفين والخصر، مع تنورة واسعة نسبيًا انسدلت حتى الأرض، لتضفي على الإطلالة طابعًا أنثويًا لافتًا.

وأكملت أروى جودة إطلالتها بأقراط طويلة لامعة أضافت لمسة من الفخامة، فيما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفع، التي أبرزت ملامح وجهها وتفاصيل الفستان، مع مكياج ناعم حافظ على توازن الإطلالة.

وجاء اختيار اللون الأسود ليمنح إطلالة أروى جودة طابعًا كلاسيكيًا يتماشى مع أجواء السجادة الحمراء، مع لمسات عصرية ظهرت في تصميم الفستان وطريقة تنسيقه، لتقدم النجمة إطلالة تجمع بين البساطة والحضور اللافت خلال المهرجان.

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الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

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