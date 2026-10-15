900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 في مصر قفزة مفاجئة خلال تعاملات الخميس 15 أكتوبر، بعدما ارتفع الجرام بنحو 75 جنيهًا دفعة واحدة، بالتزامن مع تعافي أسعار المعدن الأصفر عالميًا وصعود الأونصة فوق مستوى 4150 دولارًا، وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة بشأن اتجاه الأسعار خلال الساعات المقبلة.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 6215 جنيهًا للبيع و 6165 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستوى 6140 جنيهًا للبيع خلال تعاملات الأربعاء، محققًا زيادة نسبتها نحو 1.3%، فيما ارتفع الجنيه الذهب بقيمة نحو 920 جنيها خلال أيام قليلة.



وجاءت هذه التحركات مدفوعة بانتعاش الأسعار العالمية بعد خسائر الجلسة السابقة، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بينما تواصل الأسواق متابعة بيانات التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات الخميس إلى 6215 جنيهًا للبيع و 6165 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر التحديثات الواردة من محلات الصاغة.

وكان الجرام قد سجل خلال تعاملات الأربعاء نحو 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهات للشراء، ما يعني ارتفاع سعر البيع بمقدار 75 جنيهًا، وزيادة سعر الشراء بنحو 90 جنيهًا.

وبدأ عيار 21 تعاملات الخميس بالقرب من مستوى 6140 جنيهًا، قبل أن يتجه إلى الصعود تدريجيًا بالتزامن مع ارتفاع الأونصة العالمية.

وسجل الجرام نحو 6210 جنيهات في تحديث الساعة الرابعة مساءً، ثم واصل ارتفاعه إلى 6215 جنيهًا في تحديث لاحق.

وتعكس هذه التغيرات حساسية أسعار الذهب داخل محلات الصاغة لتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.



أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

سجلت الأعيرة الذهبية المختلفة ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الخميس، وجاءت أحدث الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية والدمغة والرسوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7102 جنيهات للبيع، و7045 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6215 جنيهًا للبيع، و6165 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5327 جنيهًا للبيع، و5284 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49720 جنيهًا للبيع، و49320 جنيهًا للشراء.

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية بحسب المصنعية والدمغة والرسوم المطبقة، فضلًا عن اختلاف هوامش البيع والشراء بين التجار.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

مع ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 في مصر، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة التكلفة النهائية للجرام بعد إضافة المصنعية، خاصة المقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

وباحتساب مصنعية استرشادية تتراوح بين 100 و300 جنيه للجرام، يمكن أن تصل تكلفة جرام عيار 21 إلى ما بين 6320 جنيها فيما فوق.

وهذه الأرقام مجرد أمثلة حسابية، وليست أسعارًا موحدة أو ملزمة لجميع محلات الصاغة، إذ تختلف المصنعية بحسب نوع المشغولات والشركة المنتجة والتاجر.

ولهذا، يُنصح بمعرفة السعر النهائي شاملًا المصنعية والرسوم قبل إتمام عملية الشراء، مع الحصول على فاتورة تتضمن تفاصيل المشغولات ووزنها وعيارها.

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

انعكس ارتفاع عيار 24 على القيمة الاسترشادية للسبائك الذهبية بمختلف أوزانها وجاءت أسعار السبائك المحسوبة على أساس قيمة الذهب الخام كالتالي:

سبيكة 5 جرامات: 35 ألفًا و550 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 71 ألفًا و100 جنيه.

سبيكة 20 جرامًا: 142 ألفًا و200 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا: 355 ألفًا و500 جنيه.

سبيكة 100 جرام: 711 ألف جنيه.

سبيكة ربع كيلوجرام: مليون و777 ألفًا و500 جنيه.

سبيكة نصف كيلوجرام: 3 ملايين و555 ألف جنيه.

سبيكة كيلوجرام: 7 ملايين و110 آلاف جنيه.

وبالنسبة إلى الأوزان الأخرى، جاءت القيم الاسترشادية الواردة كالتالي:

سبيكة نصف أونصة: 110 آلاف و575 جنيهًا.

سبيكة أونصة: 221 ألفًا و140 جنيهًا.

سبيكة 10 تولا: 829 ألفًا و25 جنيهًا.

وكانت سبيكة 5 جرامات قد سجلت نحو 35 ألفًا و75 جنيهًا خلال تحديثات الأربعاء، قبل ارتفاع قيمتها إلى 35 ألفًا و550 جنيهًا الخميس.

ولا تمثل هذه الأرقام أسعار بيع نهائية للسبائك المصنعة، إذ تُضاف إليها المصنعية والدمغة وهوامش البيع بحسب الشركة المنتجة والوزن والتاجر.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الخميس، بعدما تعرض المعدن النفيس لموجة تراجع خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يستعيد جانبًا من خسائره.

ووفقًا للبيانات الواردة عن وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4156.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:24 صباحًا بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7%، لتصل إلى 4178.50 دولار للأونصة.

وفي تحديث لاحق عند الساعة 4:43 مساءً بتوقيت القاهرة، سجلت الأونصة العالمية نحو 4157.83 دولار.

وكان الذهب قد تراجع خلال تعاملات الأربعاء إلى مستويات قريبة من 4080 دولارًا، وسجل نحو 4086 دولارًا في أحد تحديثات التداول، وهو أدنى مستوى له منذ 7 أكتوبر، وفق البيانات الواردة.



لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

جاء صعود الذهب مدفوعًا بعدة عوامل مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، في مقدمتها تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

وأظهرت بيانات رويترز تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.5% خلال التعاملات التي رصدتها، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع.

وعادةً ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تقليل تكلفة شراء الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يدعم الطلب على المعدن النفيس.

كما يزيد تراجع عوائد السندات من جاذبية الذهب نسبيًا، باعتباره أصلًا لا يوفر عائدًا دوريًا مثل أدوات الدين.

وساعدت هذه العوامل المعدن الأصفر على تعويض جانب من خسائر الجلسة السابقة، بعد موجة البيع التي شهدتها الأسواق.

التضخم الأمريكي يثير مخاوف الأسواق

تزامن ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 في مصر مع استمرار متابعة المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتوقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب البيانات الواردة، ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر، فيما أظهرت بيانات أسعار المنتجين الصادرة الخميس زيادة أكبر من المتوقع.

وأعادت هذه التطورات المخاوف من احتمال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة الضغوط التضخمية.

وعادةً ما تؤثر توقعات الفائدة في حركة الذهب، إذ يمكن أن تؤدي زيادة العوائد إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي توفر دخلًا دوريًا.

ولذلك، فإن التعافي المسجل خلال تعاملات الخميس لا يعني بالضرورة انتهاء التقلبات أو الضغوط المحتملة على أسعار الذهب عالميًا.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد الارتفاع؟

مع وصول عيار 21 إلى 6220 جنيهًا، يتساءل كثير من المواطنين عن جدوى شراء الذهب بعد القفزة الأخيرة، خاصة في ظل التغيرات السريعة للأسعار.

وتختلف الإجابة بحسب الهدف من الشراء، سواء كان الادخار طويل الأجل أو اقتناء المشغولات الذهبية أو الاستثمار خلال فترة قصيرة.

فبالنسبة إلى الادخار طويل الأجل، قد يساعد توزيع المشتريات على فترات مختلفة في تقليل أثر الدخول بكامل المبلغ عند مستوى سعري واحد، دون ضمان تحقيق أرباح.

أما عند شراء المشغولات، فمن المهم احتساب المصنعية والدمغة والفارق بين سعري البيع والشراء، لأنها تؤثر في التكلفة الفعلية والعائد عند إعادة البيع.

ولا يمكن الاعتماد على ارتفاع يوم واحد للتنبؤ باتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثره بأسعار الفائدة والدولار والأونصة العالمية.



توقعات سعر الذهب عيار 21 خلال الفترة المقبلة

تظل تحركات سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 في مصر مرتبطة بالتغيرات العالمية، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

ورغم ارتفاع الجرام بنحو 75 جنيهًا خلال تعاملات الخميس، فإن استمرار الصعود ليس مضمونًا، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

كما تواصل الأسواق متابعة بيانات التضخم وعوائد السندات وتحركات الدولار، باعتبارها عوامل مؤثرة في تسعير الذهب عالميًا.