ما اتحركش تاني.. سعر الذهب في الإمارات الآن

شهد سعر الذهب في الإمارات استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 13-10-2026 علي مختلف الأعيرة الذهبية من دون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات

وسجلت أسعار الأعيرة الذهبية في الإمارات؛ ثباتا من دون تغيير بعد ساعات من التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب في الإمارات 446 درهم.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 502.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 465.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 446.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

بينما بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 382.5 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 3570 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب من عيار 24

وسجل سعر التولة من عيار 24 نحو 5861 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب من عيار 22

وسجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5427 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.63 ألف درهم إماراتي.

أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4159 دولار.