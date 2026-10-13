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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد التراجع الأخير .. إلى أين تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر تراجع جماعي سجلته التعاملات مساء أمس، لتدخل أسواق الصاغة في حالة من الهدوء النسبي وتمنح المستثمرين والراغبين في الادخار فرصة لالتقاط الأنفاس وترقب حركة السوق.

وسيطرت حالة من الترقب على محلات الصاغة وسط تساؤلات المواطنين حول ما إذا كان هذا الثبات يمثل نقطة دخول مناسبة لشراء الذهب، أم أنه مجرد استقرار مؤقت قبل موجة جديدة من التذبذب في حركة الأسعار العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

وفي التفاصيل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى فئة والأكثر نقاءً، نحو 7046 جنيهًا، ما يعادل نحو 134.99 دولاراً.

وفي المقابل، استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعاً وإقبالاً بين المواطنين في السوق المصري، عند مستوى 6165 جنيهًا، مسجلاً نحو 118.12 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6459 جنيهًا (123.74 دولاراً)،

 بينما سجل جرام الذهب عيار 18، الخيار المفضل للكثيرين في المشغولات الاقتصادية، نحو 5284 جنيهًا (101.24 دولاراً).

وواصلت الأعيرة الأخرى استقرارها، حيث سجل عيار 14 نحو 4110 جنيهات.

وعلى صعيد أدوات الادخار والاستثمار الكبرى، بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49322 جنيهًا مصريًا بما يعادل 944.93 دولاراً. 

أما على صعيد الأوقية، فقد سجلت أونصة الذهب عيار 24 نحو 219155 جنيهًا (4198 دولاراً)، 

بينما سجلت أونصة الذهب عيار 21 نحو 191761 جنيهًا (3673 دولاراً).

وفيما يخص أسعار السبائك الذهبية عيار 24، فقد سجلت سبيكة الزن 100 جرام نحو 704600 جنيه (13499 دولاراً).

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