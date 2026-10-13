عيار 21 الآن .. أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ، حالة من الاستقرار والهدوء النسبي داخل سوق الصاغة والأسواق المحلية، محتفظة بآخر مستوياتها مستوى تم تسجيله يوم أمس والذي شهد تراجعاً طفيفاً.

وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً وانخفاض أونصة الذهب بالبورصة العالمية مقارنة بمستوياتها الصباحية، مما عكس حالة من الهدوء في حركة الشراء والبيع محلياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 7046 جنيهًا

فيما وصل سعر جرام عيار 21: 6165.25 جنيهًا

كما استقر سعر جرام عيار 18: 5284.50 جنيهًا

وبلغ اليوم سعر جرام عيار 14: 4110.17 جنيهًا

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 49322 جنيهًا.