طلع 25 جنيها.. سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مسائية له اليوم الثلاثاء 13-10-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة قيمتها 25 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6180 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 25

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7062 جنيها للشراء و 7028 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6474 جنيها للشراء و 6442 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6180 جنيها للشراء و 6150 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5297 جنيها للشراء و 5271 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4120 جنيها للشراء و 4100 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.44 ألف جنيه للشراء و 49.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4185 دولار للشراء و 4184 دولار للبيع.