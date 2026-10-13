قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 25 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مسائية له اليوم الثلاثاء 13-10-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة قيمتها 25 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6180 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 25

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7062 جنيها للشراء و 7028 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6474 جنيها للشراء و 6442 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6180 جنيها للشراء و 6150 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5297 جنيها للشراء و 5271 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4120 جنيها للشراء و 4100 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.44 ألف جنيه للشراء و 49.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4185 دولار للشراء و 4184 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

رئيس جامعة قنا

جامعة قنا تبحث آليات استثمار الأصول الجامعية بصورة أكثر كفاءة لتعظيم الموارد الذاتية

جانب من الاجتماع

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية

نقيب الصحفيين

بدء مراسم وضع حجر الأساس لكمبوند مدينة الصحفيين

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد