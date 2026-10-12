عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

ارتفع سعر الذهب بشكل بسيط في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 ووصل عيار 24 إلى 7062.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 6140.00 جنيها للشراء، و6180 جنيها للبيع.



سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5262.86 جنيه للشراء، و5297.14 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات أسعار الذهب.



سعر الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4093.33 جنيه للشراء، و4120 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية نحو 49,440جنيها.



سعر أونصة الذهب في مصر

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 219,655 جنيها.



سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 7,062,857 جنيها.