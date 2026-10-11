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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب ختام التعاملات .. وعيار 21 بـ6185 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال نهاية تداولات اليوم الأحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

وصل سعر بيع الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، إلى 7065 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 7015 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6185 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6140 جنيهًا للجرام الواحد، ليحافظ على مكانته كأكثر الأعيرة طلبًا من المقبلين على شراء الحلي والمشغولات الذهبية.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18، نحو 5295 جنيهات، وسعر الشراء 5265 جنيهًا.

فيما ارتفع سعر الذهب  عيار 14، ليسجل سعر بيعه 4120 جنيهًا، مقابل 4095 جنيهًا لسعر الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتداول سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)، ليستقر 49440 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 49120 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب محليًا

بلغ سعر الأونصة في مصر 219680 جنيهًا للبيع، مقابل 218260 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4195.81 دولار، سعر يوم الجمعة الماضي، أخر تداولات البورصة العالمية الأسبوعية. 

دولار الصاغة وسعر الصرف

وفي سياق متصل، سجل دولار الصاغة- وهو سعر الصرف المعتمد لتسعير الذهب في السوق المحلية- نحو 52.36 جنيه، مقابل 52.40 جنيه في البنوك، ما يعكس تقاربًا واضحًا بين السعرين.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها، السعر العالمي للأونصة المقوّم بالدولار الأمريكي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، حجم العرض والطلب على المشغولات والسبائك الذهبية، وكذلك التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعية سعر بيع الذهب سعر الذهب عيار 21 اليوم

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