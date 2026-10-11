بقيمة 45 جنيها في الجرام.. زيادة أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية يومي السبت و الأحد.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا الآن 6195 جنيها، مقارنة بـ6150 جنيها للجرام سعر نهاية التداولات الصباحية بزيادة 45 جنيها في الجرام الواحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الاحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

وصل سعر بيع الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، إلى 7080 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 7025 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6195 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6145 جنيهًا للجرام الواحد، ليحافظ على مكانته كأكثر الأعيرة طلبًا من المقبلين على شراء الحلي والمشغولات الذهبية.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18، نحو 5310 جنيهات، وسعر الشراء 5265 جنيهًا.

فيما ارتفع سعر الذهب عيار 14، ليسجل سعر بيعه 4,130 جنيهًا، مقابل 4,095 جنيهًا لسعر الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتداول سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)، ليستقر 49560 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 49160 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب محليًا

بلغ سعر الأونصة في مصر 220215 جنيهًا للبيع، مقابل 218435 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4195.81 دولارًا، سعر يوم الجمعة الماضي، أخر تداولات البورصة العالمية الأسبوعية.

دولار الصاغة وسعر الصرف

وفي سياق متصل، سجل دولار الصاغة، وهو سعر الصرف المعتمد لتسعير الذهب في السوق المحلية، نحو 52.48 جنيهًا، مقابل 52.49 جنيهًا في البنوك، ما يعكس تقاربًا واضحًا بين السعرين.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها، السعر العالمي للأونصة المقوّم بالدولار الأمريكي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، حجم العرض والطلب على المشغولات والسبائك الذهبية وكذلك التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة العالمية.