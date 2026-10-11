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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجرام تجاوز الـ 7 آلاف مجددا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

صعدت  أسعار الذهب عالميا ومحليا، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، مدفوعة بتحركات أونصة الذهب وتغيرات الدولار الأمريكي وعوائد السندات. 

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا 7029 جنيهًا للشراء. 

وصعد سعر الجنيه الذهب فوق الـ 49 ألفا مجددا مسجلا 49.200 جنيه الآن.

وابتعدت أسعار الذهب في مصر عن أدنى مستوياته في الـ10 جلسات التي سجلها خلال هذا الأسبوع، بدعم من التعافي الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي.

وعاودت أسعار الذهب مجددا عقب انهيار شهدته تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 11-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4194 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7029 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأحد، 49.200 جنيه.


 

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