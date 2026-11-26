ارتفع حجم أرصدة التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك المصرية 11.97 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 11.65 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ11.56 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفعت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك بقيمة 6.4 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 6.15 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 6.18 تريليون جنيه في مايو 2026.

تضمنت تلك التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.46 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 3.24 تريليون جنيه في مايو 2026.

بلغ حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة الأجنبية 2.9 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ2.94 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.

وبلغت أرصدة التسهيلات الإئتمانية من عملاء البنوك من غير الحكومة نحو 4.9 ترليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.83 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 4,8ترليون جنيه في مايو الماضي.