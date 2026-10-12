أسعار الذهب اليوم .. عيار 18 يسجل رقماً قياسياً

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي خاصة المستثمرون باعتبار إن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار الذهب في السوق المحلية بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر بيع الذهب عيار 24، نحو 7065 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 7015 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6185 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 6140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر بيع الذهب عيار 18، لنحو 5295 جنيهات، وسعر الشراء 5265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر بيع الذهب عيار 14 4120 جنيهًا، مقابل 4,095 جنيهًا لسعر الشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49440 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 49120 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب محليًا

بلغ سعر الأونصة في مصر 219680 جنيهًا للبيع، مقابل 218260 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب اليوم نحو 4195.81 دولارًا