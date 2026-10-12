قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 9 طالبات بالثانوى في حادث تصادم بالطريق الزراعي في الدقهلية
منطقة الغربية الأزهرية تنعى التلميذ أمير الأصيل ضحية حادث معهد دنوشر
شيكابالا يفتح النار على الزمالك.. ويكشف أخطاء خسارة القمة
تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي
رضا عبد العال: أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي رغم الخسارة.. ومعتمد جمال يتحمل المسؤولية
أمريكا تهدد أوكرانيا.. وقف بيع السلاح إذا واصلت استهداف منشآت الطاقة الروسية
رضا عبد العال: لو بيزيرا موجود كان الوضع اختلف.. وبيراميدز سيفوز على القطبين
الأطباء يدفعون ثمن اختلاف الشهادات.. تحرك برلماني عاجل لتوحيد مسميات مؤهلات الدراسات العليا لطب الأسنان
أشرف زكي يكشف عن بناء ملحق جديد لدار رعاية كبار الفنانين وتقديم مسلسل عنهم
بعد حسم القمة.. تحديات فنية تنتظر الأهلي والزمالك في الدوري المصري
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم .. عيار 18 يسجل رقماً قياسياً

الذهب
الذهب
أمل مجدى

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي خاصة المستثمرون باعتبار إن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار الذهب في السوق المحلية بمستهل التعاملات الصباحية  اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم 

سجل سعر بيع الذهب عيار 24، نحو 7065 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 7015 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6185 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 6140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 

وصل سعر بيع الذهب عيار 18، لنحو 5295 جنيهات، وسعر الشراء 5265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

وسجل  سعر بيع الذهب  عيار 14 4120 جنيهًا، مقابل 4,095 جنيهًا لسعر الشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب  49440 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 49120 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب محليًا

 بلغ سعر الأونصة في مصر 219680 جنيهًا للبيع، مقابل 218260 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب اليوم نحو 4195.81 دولارًا

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

ترشيحاتنا

لمركز التكنولوجي

تطوير الخدمات المحلية.. 25 خدمة بالمركز التكنولوجي الجديد لتسهيل معاملات المواطنين في الوادي الجديد

أرشيفية

أسباب النسيان وضعف الذاكرة.. ومتى يستدعي القلق؟

جانب من اللقاء

محلل أسواق مال: خروج مصر من قائمة الترقب يعزز جاذبية البورصة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد