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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، عند آخر تراجع تم تسجيله في ختام تعاملات أمس الاثنين، في ظل ترقب المواطنون لتحركات المعدن الأصفر خلال الساعات المقبلة، حيث تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم وفقاً لحركة البيع والشراء وأيضاً أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وسجلت أسعار الذهب هدوءاً نسبياً بعد موجة التراجعات التي شهدتها أمس، مع استقرار الأوقية العالمية نسبياً.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر:

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7046 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6165 جنيه مصري

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5284 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4110 جنيه مصري

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 219155 جنيه مصري

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 191761 جنيه مصري

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط ) 49322 جنيه مصري.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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