ماتغيرش.. سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مع تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 13-11-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وصل سعر الذهب في السعودية لمعدلات مستقرة بمختلف محلات الصاغة المنتشرة في ربوع المملكة .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 440 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 502.75 ريال سعودي للشراء و 497.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 461 ريال سعودي للشراء و 456.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 440 ريال سعودي للشراء و 435.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 377 ريال سعودي للشراء و 373.255 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3520 ريال سعودي للشراء و 3484 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5865 ريال سعودي للشراء و 5806 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

سجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5376 ريال سعودي للشراء و 5322 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب عيار 24

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.64 ألف ريال سعودي للشراء و 15.482 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4170 دولار