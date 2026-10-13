ماتغيرش.. سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مع تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 13-11-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية في المملكة.
سعر الذهب في السعودية
وصل سعر الذهب في السعودية لمعدلات مستقرة بمختلف محلات الصاغة المنتشرة في ربوع المملكة .
آخر تحديث لسعر الذهب
وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 440 ريال سعودي.
سعر عيار 24
بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 502.75 ريال سعودي للشراء و 497.75 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 461 ريال سعودي للشراء و 456.25 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 21
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 440 ريال سعودي للشراء و 435.5 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 377 ريال سعودي للشراء و 373.255 ريال سعودي للبيع.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب 3520 ريال سعودي للشراء و 3484 ريال سعودي للبيع.
سعر تولة الذهب عيار 24
وبلغ سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5865 ريال سعودي للشراء و 5806 ريال سعودي للبيع.
سعر تولة الذهب عيار 22
سجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5376 ريال سعودي للشراء و 5322 ريال سعودي للبيع.
سعر أونصة الذهب عيار 24
وبلغ سعر أونصة الذهب 15.64 ألف ريال سعودي للشراء و 15.482 ألف ريال سعودي للبيع.
سعر أونصة الذهب بالدولار
ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4170 دولار