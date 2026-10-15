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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

عروس كفر الزيات
عروس كفر الزيات
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية اليوم واقعة اختفاء الفتاة "ي .ب.ا" 23 سنة عروس حالة توجهها إلي كوافير قبل ساعات من زفافها علي عريسها بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وكثف ضباط مباحث كفر الزيات من جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء الفتاة العروس  حاصلة علي بكالوريوس تجارة وسط ظروف غامضة عقب انقطاع الاتصال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات من المواطن " بهاء الصفتي "المقيم بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بالتقدم ببلاغ يفيد باختفاء وتغيب نجلته العروسة الشابة "يا.ب.ا"  23 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة اثناء ذهابها من قرية كفر ديما الي مدينة طنطا لقضاء عقب احتياجاتها بعد تحديد موعد الزفاف والاتفاق مع احد الكوافيرات للتجهيز ليوم الزفاف.

بداية القصة 

وافاد  المبلغ والد العروسة المختفية انها كانت في حالة من الفرحة والسرور والبهجة وقامت بإختيار فستان الزفاف وطباعة كروت الفرح ويوم تغيبها وإختفائها استقلت مركبة توك توك من كفر ديما الي الطريق السريع وميكروباص الي منطقة المعرض بطنطا للاتفاق مع كوافير  للاعداد ليوم الزفاف غدا الخميس وانقطع الاتصال بعدها تماما ولم نعثر عليها .

فريق بحث جنائي 

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وضم العقيد احمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائي لكفرالزيات وبسيون والمقدم احمد شيحه مفتش مباحث مركز كفرالزيات والنقيب احمد ابواسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات ومعاونوه لكشف لغز اختفاء العروسة والعثور عليها ولازالت الجهود مستمرة .

جهود البحث المستمرة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية اختفاء عروس ليلة زفافها كفر الزيات كوافير طنطا

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