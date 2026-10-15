فؤادة مش شادية.. حسين فهمي يوضح حقيقة أزمة بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

حسم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدل المثار حول البوستر الرسمي للمهرجان في الدورة المقبلة، موضحًا أن الصورة ترمز إلى شخصية «فؤادة» التي جسدتها الفنانة شادية في فيلم «شيء من الخوف»، وليست احتفاءً بشادية لشخصها.

وأوضح حسين فهمي على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أن اختيار الصورة يأتي في إطار استلهام إحدى الشخصيات السينمائية البارزة التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري، مؤكدًا أن المقصود هو الاحتفاء بالشخصية التي قدمتها شادية على الشاشة، وليس تقديم صورة للفنانة باعتبارها محور البوستر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الذي صاحب الكشف عن البوستر، وما أثاره من نقاشات حول دلالة الصورة ومدى ارتباطها بالفنانة شادية وتاريخها الفني، وهو ما دفع إلى توضيح الفكرة التي استند إليها اختيار التصميم.