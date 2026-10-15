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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة تحمل المريخ السوداني تكاليف إيجار ملعب تدريب الفريق الأبيض في رواندا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة   -  
إسلام مقلد

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن تحمل نادي المريخ السوداني تكاليف إيجار ملعب تدريب الفريق الأبيض في رواندا، موضحًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأضاف المصدر أنه ليس معنى تدريب الزمالك على الملعب نفسه الذي يتدرب عليه المريخ السوداني بحكم أنه يلعب في الدوري الرواندي، أن الأخير تحمل تكاليف إيجار الملعب لتدريبات الفريق الأبيض، مؤكدًا رفض الزمالك لهذا الكلام جملةً وتفصيلًا.

وشدد المصدر على أن الزمالك قادر على الوفاء بالتزاماته وسداد أي مستحقات مالية، سواء خلال وجوده في رواندا أو في أي رحلة خارجية، موضحًا أن تداول الأخبار بهذا الشكل، وتناولها من جانب وسائل إعلام محلية وعربية باعتبار أن ناديًا آخر سدد تكاليف ملعب تدريب الزمالك، أمر لا يليق بالقلعة البيضاء  ومرفوض تمامًا تناول الخبر بهذا الشكل.

وأوضح المصدر أنه تعمد الرد على هذا الأمر بعدما لاحظ تداوله على نطاق واسع بصورة تسيء إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي ينفي تمامًا سداد أي نادٍ آخر تكاليف إيجار ملعب تدريبات الفريق، وأن الزمالك يتحمل تكاليف إقامته وتدريباته في رواندا منذ سفره وحتى عودته إلى القاهرة يوم الأحد المقبل .

نادي الزمالك الزمالك المريخ السوداني رواندا

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