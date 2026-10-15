لاعبو الزمالك ينتظرون مستحقاتهم قبل استكمال المشوار الأفريقي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يحصلوا على أي دفعة جديدة من مستحقاتهم المالية الخاصة بالموسم الجاري، في ظل استعدادات الفريق لخوض مواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر.. لاعبو الزمالك لم يحصلوا على أي دفعة جديدة من مستحقات الموسم الجديد».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى مواصلة مشواره في البطولة الأفريقية، حيث وصلت بعثة الفريق إلى رواندا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء الجمعة، على استاد أماهورو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

وأعلنت قناة «إم بي سي مصر 2» نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة واستوديو تحليلي، لمتابعة أبرز التفاصيل الفنية للمباراة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بنتيجة إيجابية من رواندا، لمواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.