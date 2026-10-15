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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرد إبراهيم صلاح يفتح باب التغييرات في الجهاز الفني للزمالك

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفكير مسؤولي نادي الزمالك في تعيين مدرب عام أجنبي ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب طرد إبراهيم صلاح، المدرب العام للفريق، خلال مباراة زد والأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن واقعة طرد إبراهيم صلاح دفعت مسؤولي الزمالك إلى التفكير في الاستعانة بمدرب عام أجنبي، في إطار التغييرات المحتملة داخل الجهاز الفني للفريق.

الزمالك يستعد لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب أماهورو في رواندا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل مباراة الإياب.

ووصلت بعثة الزمالك إلى رواندا استعدادًا لخوض اللقاء، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

وأعلنت قناة «MBC مصر 2» نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في ذهاب منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة واستوديو تحليلي لمتابعة أبرز التفاصيل الفنية قبل المباراة وبعدها.

وتأتي التغطية في ظل أهمية المواجهة للفريق الأبيض، الذي يطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة الذي سيحدد المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

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