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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

تتصدر أسعار البنزين والسولار في مصر اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع تزايد الحديث عن احتمالية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة تطورات أسعار النفط عالميًا وتكلفة استيراد المنتجات البترولية.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تتزايد التساؤلات حول حقيقة الزيادة المرتقبة، وموعد تطبيقها، وحجم الارتفاع المتوقع في أسعار البنزين والسولار.

أسعار البنزين اليوم الخميس 

وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، جاءت أسعار الوقود في محطات التموين على النحو التالي:

يبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه، بينما يسجل لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، في حين يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24.00 جنيهًا.

وبالنسبة إلى أسعار السولار، فيسجل نحو 20.50 جنيه للتر، وهو سعر يحظى بأهمية خاصة باعتبار السولار أحد أهم مدخلات تكلفة النقل ونقل البضائع وتشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية المدعمة 100 جنيه للأسطوانة وزن 12.5 كجم، وفق الأسعار المعلنة، بينما تختلف الأسعار التي قد يدفعها المواطن في بعض المناطق أو عند التوصيل بحسب ظروف التوزيع والخدمة.

- الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

- الأسطوانة المنزلية وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار وفق آخر قائمة رسمية أُعلنت في 10 مارس 2026، مع تأكيد وزارة البترول استمرار العمل بها دون تغيير حتى صدور قرار رسمي جديد.

حقيقة الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صدر يوم 4 أكتوبر 2026، صحة الأنباء المتداولة بشأن إقرار زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى ذلك التاريخ، ولم تصدر أي قرار أو توصية بتحريك الأسعار.

ما أسباب توقع ارتفاع أسعار البنزين؟

تأتي التوقعات بتحريك أسعار الوقود في ظل عدد من العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية، أبرزها تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتكلفة استيراد الوقود، وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل والشحن.

وتؤثر هذه العوامل في حسابات لجنة التسعير التلقائي، التي تراجع المتغيرات المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار المحلية.

هل تؤدي زيادة البنزين إلى ارتفاع أسعار السلع والمواصلات؟

تثير احتمالات زيادة أسعار الوقود مخاوف المواطنين، نظرًا إلى ارتباطها بتكاليف تشغيل السيارات ووسائل النقل ونقل البضائع.

وفي حال إقرار زيادة جديدة، فقد تتأثر بعض تكاليف النقل والخدمات وأسعار السلع، وفقًا لحجم الزيادة ومدى انعكاسها على تكاليف التشغيل، مع ضرورة التمييز بين التأثيرات المحتملة وأي زيادات فعلية تُعلنها الجهات المختصة.

متى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة؟

حتى 15 أكتوبر 2026، لم  يتسنَّ تأكيد صدور قرار رسمي جديد بزيادة أسعار البنزين والسولار. ويظل الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة البترول والجهات المعنية هو المرجع الأساسي لمعرفة أي تعديل في الأسعار أو موعد بدء تطبيقه.

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