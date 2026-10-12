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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
محمد غالي

تتزايد متابعة المواطنين في مصر لأسعار الوقود والمنتجات البترولية، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها المحتملة على تكلفة النقل والمواصلات ومختلف الخدمات. 

أسعار البنزين والسولار اليوم

ومع انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر 2026، تصاعدت التساؤلات حول حقيقة تطبيق زيادة جديدة، والأسعار المعمول بها حاليا في محطات الوقود.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن اللجنة المختصة بمتابعة آلية التسعير التلقائي لم تعقد اجتماعا لإصدار توصيات جديدة بشأن تعديل الأسعار، وأن أي قرارات رسمية في هذا الشأن سيعلن عنها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

تستمر محطات الوقود في تطبيق الأسعار المعلنة للمنتجات البترولية، وفقا للبيانات الواردة، دون إقرار زيادة جديدة حتى الآن. 

وجاءت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على النحو التالي:

سعر بنزين 95: 24 جنيها للتر.
سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
سعر السولار: 20.50 جنيه للتر.
سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيها للمتر المكعب، وفقا للسعر الوارد في البيانات.

أسعار البنزين والسولار اليوم

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2026

شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء بشأن احتمالية تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الحديث عن ارتفاع أسعار النفط عالميا والتطورات التي تشهدها أسواق الطاقة.

وفي المقابل، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأسعار الجديدة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد، ولم تصدر أي توصيات تتعلق بتحريك أسعار الوقود.

وأكدت الوزارة أن الأرقام التي يجري تداولها باعتبارها أسعارا جديدة لا تستند إلى قرار رسمي، مشددة على أن أي تعديل في أسعار المنتجات البترولية سيعلن عنه من خلال الجهات المختصة.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار السولار اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، وفقا للأسعار الواردة في البيانات المعلنة، دون الإشارة إلى صدور قرار جديد بتعديله خلال الفترة الحالية.

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

ووفقا للأسعار الواردة في البيانات المقدمة، جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيها.
أسطوانة البوتاجاز التجارية بوزن 25 كيلوجراما: 550 جنيها.

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