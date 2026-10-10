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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر..مصطفي بكري يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل تزايد اهتمام المواطنين بأسعار الوقود وتأثيرها على تكاليف المعيشة، انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات بشأن احتمالية زيادة أسعار البنزين، ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا. 

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشائعات المتداولة بشأن زيادة أسعار البنزين لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول نفت هذه الأنباء أكثر من مرة، كما تحدث عن أهمية تدخل الدولة للحد من التضخم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

مصطفى بكري: شائعات زيادة أسعار البنزين لا أساس لها من الصحة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الحالية غير صحيحة، موضحًا أن وزارة البترول نفت هذه الشائعات أكثر من مرة، وطمأنت المواطنين بشأن حقيقة ما يتم تداوله.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن شائعات زيادة أسعار البنزين تكررت خلال الفترة الأخيرة، رغم نفيها من جانب وزارة البترول، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المعلومات والتصريحات الرسمية لمعرفة حقيقة ما يتعلق بأسعار الوقود.

وأشار إلى أن انتشار مثل هذه الأنباء يثير تساؤلات لدى المواطنين، خاصة في ظل ارتباط أسعار الوقود بتكاليف النقل وحركة الأسواق، وتأثيرها على عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

ارتفاع أسعار البترول عالميًا

وتطرق مصطفى بكري إلى ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي، موضحًا أن أسعار الوقود شهدت زيادات في عدد من الدول، بينما لم تحدث زيادات مماثلة في أسعار البنزين بمصر خلال الفترة التي تناولها في تصريحاته.

وقال بكري إن أسعار البنزين ارتفعت في العديد من الدول، مضيفًا أن عدم حدوث زيادات في مصر يأتي، بحسب تصريحاته، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحظى فيه أسعار الوقود باهتمام واسع من جانب المواطنين، نظرًا لارتباطها بتكلفة التنقل ومصروفات التشغيل، فضلًا عن تأثير تكاليف النقل في أسعار السلع والخدمات.

توجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار بكري إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن ملف أسعار الوقود يرتبط بصورة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية.

ويتابع المواطنون أي تطورات تتعلق بأسعار البنزين والسولار، في ظل تأثير هذه الأسعار على تكاليف النقل والمواصلات والأنشطة التجارية، وهو ما يجعل البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة ذات أهمية كبيرة في توضيح حقيقة القرارات المتعلقة بالوقود.

مصطفى بكري يطالب الدولة بالتدخل لخفض التضخم

وفي سياق متصل، طالب الإعلامي مصطفى بكري بضرورة تدخل الدولة للعمل على خفض معدلات التضخم، مؤكدًا أهمية تقليل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وقال بكري: «لازم الدولة تتدخل خاصة في موضوع التضخم علشان يقل مستواه»، مشيرًا إلى أن استمرار النمو الاقتصادي والتقدم يمكن أن ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

وتعكس هذه التصريحات أهمية ملف التضخم بالنسبة للأسر المصرية، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية وتكاليف تلبية الاحتياجات اليومية، وهو ما يجعل خفض معدلات التضخم أحد الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين.

رسالة مصطفى بكري بشأن الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين

وأكد بكري أن الاقتصاد المصري ينمو ويتقدم، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق نجاحات خلال الفترة المقبلة، وأن ينعكس ذلك على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن المواطن المصري تحمل تبعات الأوضاع الاقتصادية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بثمار التحسن الاقتصادي من خلال تحسن ظروفه المعيشية وتراجع الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، مع التركيز على الحد من التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يساعد على تعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

البنزين أسعار البنزين الأوضاع الاقتصادية

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