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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتابع مع «شيفرون» خطوات ربط حقل «أفروديت» القبرصي بمصر

في ختام زيارته لأثينا.. وزير البترول يتابع مع «شيفرون» الخطوات النهائية نحو بدء مشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي بمصر
في ختام زيارته لأثينا.. وزير البترول يتابع مع «شيفرون» الخطوات النهائية نحو بدء مشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي بمصر
أمل مجدى

في ختام زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع قيادات شركة «شيفرون» العالمية، لمتابعة الخطوات النهائية لاستكمال الإجراءات والاتفاقيات والترتيبات اللازمة لمشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، تمهيداً لاتخاذ قرار شراء المهمات طويلة الأجل، ثم قرار الاستثمار النهائي، وبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

وتناول الاجتماع ما أنجزته فرق العمل المشتركة، وموقف الإجراءات الفنية والتجارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، حيث أكد وزير البترول أهمية الإسراع باستكمال الخطوات المتبقية، موجها بتقديم كل أوجه الدعم والتنسيق اللازم لتيسير عمل الفرق المعنية والوصول بالمشروع إلى مرحلة التنفيذ.

وأكد وزير البترول أن مشروع «أفروديت» يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقبال ومعالجة وتداول الغاز الطبيعي، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز .

وأشار إلى أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية في نقل  وإعادة توجيه غازات شرق المتوسط إلى الأسواق تمثل قيمة مضافة للموارد الإقليمية، وتوفر أساسا لمزيد من التعاون والاستثمارات في قطاع الطاقة.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس خافيير لاروزا، رئيس «شيفرون» للأصول الأساسية والدول الناشئة، وجون أوبراين، مدير الشؤون التجارية بشيفرون، وسكوت تشيلدرز، مدير الدول الناشئة وأصول المشروعات المشتركة، وباسل علام، مدير شيفرون قبرص، وتشانا كوروكولاسوريا، مدير شيفرون مصر.

ومن الجانب المصري، شارك المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير.

البترول الغاز شيفرون وزير البترول النفط أفروديت إيجاس

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