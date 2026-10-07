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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي الإماراتية زيادة إنتاج الشركة في مصر

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ

 بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع المهندس ناصر سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أركيوس إنرجي» الإماراتية، الموقف التنفيذي لأنشطة الشركة في مصر، وخططها لتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعي، وذلك على هامش اجتماع المائدة المستديرة لمنتدى غاز شرق المتوسط بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم - أن اللقاء استعرض موقف خطط تطوير حقل غاز هرمتان، وبرنامج تسريع الجدول الزمني لبدء الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، وتعزيز قدرة الإنتاج المحلي على تلبية جانب من احتياجات السوق.

وتناولت المباحثات موقف أعمال الاستكشاف في المياه العميقة التي تنفذها «أركيوس إنرجي» في مصر، وفي مقدمتها الاستعدادات لحفر بئر «أتول غرب» بمنطقة شمال دمياط، إلى جانب مستجدات برنامج الاستكشاف والتطوير بمنطقة شمال الطابية، وخطط حفر بئر «نوفريت»، في إطار التوسع في أنشطة البحث عن الغاز، وفتح آفاق جديدة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

وأكد بدوي - خلال اللقاء - حرص الوزارة على دعم خطط «أركيوس إنرجي» للتوسع في مصر، وتذليل أي تحديات أمام تنفيذ برامج العمل، وتسريع أعمال الحفر والتنمية والإنتاج؛ بما يعزز الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي، ويدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.

وأشار اليافعي إلى أن الشركة تستهدف تعزيز معدلات النمو وزيادة الإنتاج في مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2030، لافتًا إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية لعمليات «أركيوس إنرجي» في المنطقة، ومحورًا مهمًا في منظومة تداول وتجارة الطاقة إقليميًا.

وأشاد اليافعي بمستوى التعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وكذلك الشركات الوطنية المنفذة للمشروعات، وفي مقدمتها «إنبي» و«بتروجت»، بما يدعم سرعة تنفيذ برامج العمل والتوسع في الاستثمارات.

وزير البترول «أركيوس إنرجي إنتاج مصر

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