أعربت الإعلامية عبلة سلامة عن تقديرها للقرارات المعلنة بشأن دعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، مشيدة بجهود الدولة في التعامل مع تداعيات الحادث، وموجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ونشرت عبلة سلامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا علقت خلاله على القرارات الأخيرة، مؤكدة أن من واجبها الإشادة بالخطوات التي تراها في محلها، بعدما سبق أن أعربت عن انتقاداتها ومخاوفها بشأن طريقة التعامل مع ملف التبرعات.

وقالت الإعلامية: «زي ما انتقدت امبارح، من واجبي إني أشكر النهارده.. وزي ما كان عندي الشجاعة إني أعترض وأعبّر عن مخاوفي، عندي نفس الشجاعة إني أشيد بالقرار لما يكون في محله».

ووجهت عبلة سلامة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، على القرارات المعلنة بشأن ضحايا ومصابي حادث الوراق، كما أعربت عن تقديرها لكل المصريين الذين ساهموا في التبرعات، مهما كانت قيمة مساهماتهم.

وأضافت أن التعويضات المالية لا يمكن أن تعوض أسر الضحايا عن فقدان ذويهم، أو تنهي معاناة المصابين، لكنها شددت على أهمية وصول التبرعات إلى مستحقيها وفقًا للغرض الذي قدمت من أجله، وهو الأمر الذي سبق أن طالبت به.

وأكدت أن الانتقاد لا يعني الخصومة، كما أن الإشادة لا تعني المجاملة، مشيرة إلى أن الهدف في الحالتين هو تحقيق المصلحة العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.