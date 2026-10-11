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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البنزين والسولار.. تعرف على حقيقة زيادة الأسعار

البنزين والسولار
البنزين والسولار
البهى عمرو

 في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير أسعار الطاقة على ميزانية الأسرة المصرية، عادت شائعات زيادة أسعار البنزين إلى الواجهة، لتثير تساؤلات المواطنين بشأن احتمالات تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة. 

 أكد الإعلامي مصطفى بكري عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن وزارة البترول نفت هذه الشائعات أكثر من مرة، بالتزامن مع مطالب بضرورة تدخل الدولة لخفض معدلات التضخم، ووضع حلول مستدامة تضمن التوازن بين تكلفة الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين.

مصطفى بكري يوضح حقيقة زيادة أسعار البنزين

 

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الحالية غير صحيحة، موضحًا أن وزارة البترول نفت هذه الشائعات أكثر من مرة، وطمأنت المواطنين بشأن حقيقة ما يتم تداوله.

خبير في مجال الطاقة: التحول نحو
البنزين 

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تكرار الشائعات المتعلقة بأسعار الوقود يتطلب ضرورة الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بدلًا من الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة.

البنزين 

وأشار إلى أن أسعار الوقود تمثل أحد الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بتكاليف النقل والمواصلات، فضلًا عن انعكاساتها على أسعار السلع والخدمات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن عدم تحريك الأسعار في مصر، وفقًا لما ذكره، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتكتسب تطورات أسعار النفط العالمية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري، في ظل ارتباط تكلفة الوقود بمصروفات التشغيل والنقل والإنتاج، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويزيد الضغوط على ميزانيات الأسر.

مصطفى بكري يطالب الدولة بالتدخل لخفض التضخم

 

وفي سياق متصل، طالب الإعلامي مصطفى بكري بضرورة تدخل الدولة للعمل على خفض معدلات التضخم، والحد من الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون، مؤكدًا أهمية أن ينعكس النمو الاقتصادي على مستوى المعيشة.

وقال بكري: «لازم الدولة تتدخل خاصة في موضوع التضخم علشان يقل مستواه»، مشيرًا إلى أهمية تحقيق تقدم اقتصادي يشعر المواطن بآثاره بصورة مباشرة.

ويأتي ملف التضخم في مقدمة القضايا التي تشغل الأسر المصرية، في ظل تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات على القدرة الشرائية، وهو ما يعزز أهمية السياسات التي تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

 أسعار الطاقة الشاغل الأكبر للمواطن

 

من جانبه، أكد الدكتور جمال القليوبي، الخبير في مجال الطاقة، أن ملف تسعير السلع الوقودية والكهرباء يمثل أحد أبرز شواغل المواطن المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأشار إلى وجود جهود للتوفيق بين مخاوف المواطنين ورؤى المتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول استراتيجية تقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحقق توازنًا اقتصاديًا ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة ويتناسب مع مستويات الأجور.

وأوضح القليوبي أن المواطنين ينظرون إلى ملف الطاقة من زاوية الأعباء المالية، إذ تثير تحركات أسعار النفط مخاوف بشأن ميزانية الأسرة، في ظل ما قد ينتج عنها من ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار السلع الغذائية والأساسية، بما يزيد الفجوة بين الدخول ومصروفات المعيشة.

تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

 

وفيما يتعلق بجهود الدولة في ملف الطاقة، أوضح القليوبي أن مصر اتجهت إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء تراجعت، وفقًا للأرقام التي عرضها، من نحو 98.5% إلى قرابة 82%، بالتزامن مع التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء.

ويستهدف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة تنويع مزيج الإنتاج، وتقليل الضغوط المرتبطة بالاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ودعم استدامة إمدادات الكهرباء على المدى الطويل.

مزيج الطاقة.. الحل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

 

وأشار القليوبي إلى مخرجات الجلسات التحضيرية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تنويع مصادر الطاقة إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لمزيج الطاقة.

وأوضح أن الربط بين مصادر الطاقة المختلفة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد القومي يمثلان محورًا مهمًا في إدارة ملف الطاقة، بما يساعد على تعزيز كفاءة الاستخدام وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وشدد على أهمية أن تنعكس سياسات الطاقة والتسعير على المواطنين بصورة تتناسب مع مستويات الأجور والقدرة الشرائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

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