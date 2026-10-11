رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تتصدر أسعار البنزين اليوم في مصر اهتمامات ملايين المواطنين وأصحاب السيارات، بالتزامن مع تزايد الحديث عن احتمالات تحريك أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر 2026، وسط تساؤلات بشأن حقيقة تطبيق زيادة جديدة على البنزين والسولار، ومدى تأثيرها على تكلفة النقل والمواصلات والخدمات المختلفة.

وحسمت وزارة البترول والثروة المعدنية الجدل بشأن الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار الوقود، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تغيير، وأن ما يتم تداوله بشأن تطبيق أسعار جديدة لا يستند إلى قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.



وتأتي هذه التوضيحات في ظل ترقب المواطنين لأي مستجدات تتعلق بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة بعد الزيادات التي شهدتها أسعار البنزين خلال مارس الماضي، على خلفية التحديات الاقتصادية العالمية وتطورات أسواق الطاقة.

أسعار البنزين اليوم في مصر بمحطات الوقود

استقرت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود عند مستوياتها المعلنة، دون تطبيق أي زيادة جديدة حتى الآن، وفقًا لما أكدته وزارة البترول.

وجاءت الأسعار الحالية للوقود على النحو التالي:

سعر بنزين 95 اليوم: 24 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 اليوم: 20.75 جنيه للتر.

سعر السولار اليوم: 20.50 جنيه للتر.

وتستمر محطات الوقود في التعامل بهذه الأسعار، لحين صدور أي قرارات رسمية جديدة بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية.

ويتابع أصحاب السيارات تطورات الأسعار بصورة مستمرة، خاصة أن تكلفة الوقود تمثل أحد البنود الأساسية في نفقات تشغيل المركبات الخاصة ووسائل النقل المختلفة.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2026

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأنباء المتداولة بشأن بدء تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية.



وأكدت الوزارة أن الأسعار التي يجري تداولها على بعض المنصات باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة، مشددة على استمرار العمل بالأسعار المعتمدة دون تعديل.

وأوضحت أن أي تحريك لأسعار المنتجات البترولية يرتبط بالإجراءات الرسمية المنظمة لآلية التسعير، وليس بالمعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني ذلك أن الأسعار المعلنة للبنزين والسولار لا تزال سارية، دون صدور قرار جديد بزيادتها حتى الآن.

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، وفقًا للأسعار الرسمية الحالية، دون تسجيل أي تغيير جديد.

وأكدت وزارة البترول أن ما يتم تداوله بشأن تحريك أسعار السولار، إلى جانب البنزين وبقية المنتجات البترولية، لا يمثل قرارًا رسميًا جديدًا.

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

إلى جانب متابعة أسعار البنزين اليوم في مصر، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار أسطوانات البوتاجاز، سواء المستخدمة في المنازل أو الأنشطة التجارية.

وجاءت الأسعار الواردة على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

تضمنت الأسعار المعلنة لمنتجات الوقود أيضًا غاز تموين السيارات، الذي يتراوح سعره، وفقًا للبيانات الواردة، بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويستخدم الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا في عدد من السيارات، ما يجعل سعره أحد العناصر التي يهتم بها أصحاب المركبات العاملة بالغاز.

البترول تنفي وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز

لم تقتصر توضيحات وزارة البترول على أسعار الوقود، بل شملت أيضًا ما تردد بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز داخل عدد من المحافظات.

ونفت الوزارة بصورة قاطعة صحة الأنباء المتداولة عن وجود أزمة في توافر الأسطوانات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وشددت على عدم وجود أزمة في عمليات الإمداد، في رد على ما أثير بشأن نقص الأسطوانات في بعض المناطق.

وتأتي هذه التصريحات بهدف توضيح الموقف المتعلق بتوافر البوتاجاز، بالتزامن مع انتشار التساؤلات حول الأسعار والإمدادات.



موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك الأسعار.

ويشمل ذلك أسعار البنزين والسولار وبقية المنتجات البترولية التي تخضع للقرارات المنظمة للتسعير.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة موعدًا محددًا للاجتماع المقبل للجنة.