في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل لائقة ومحمية للشباب، أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 37 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لتوفير 1095 فرصة عمل جديدة في أحدث نشرة توظيف دورية، مع إتاحة التقديم لمختلف المؤهلات والتخصصات برواتب مجزية تبدأ من الحد الأدنى وتصل إلى 20 ألف جنيه لبعض التخصصات.

أولاً: النطاق الجغرافي والتخصصات المطلوبة

وتتوافر الوظائف المعلن عنها في 13 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية)، وتتنوع التخصصات لتشمل:

القطاع الهندسي والخدمي والمبيعات: مهندسو اتصالات، ميكانيكا، وكهرباء.

أخصائيو سلامة وصحة مهنية، أخصائيو تمويل، ومسؤولو مبيعات. القطاع الإداري والمالي: محاسبون، كاشير، خدمة عملاء، ومُدخل بيانات. المهن الفنية والحرفية: مشرفو خطوط إنتاج، فنيو صيانة وميكانيكا، كهربائيون، خياطون، وعمال خطوط إنتاج وتجميع.

قطاع الخدمات والضيافة والأمن: أفراد أمن وحراسة، عمال نظافة، سائقون (درجة أولى وثانية وثالثة)، وسائقو كرك، إضافة إلى خدمات المطاعم والطهي.

ثانياً: المزايا وحقوق العاملين ودمج ذوي الهمم

وتضمن وزارة العمل من خلال أجهزتها التنفيذية توفير البيئة الآمنة والحقوق القانونية للعمال المتقدمين:

الأجور: تبدأ الرواتب من الحد الأدنى المعتمد للقطاع الخاص وتتدرج حسب الخبرة والتخصص لتصل إلى 20,000 جنيه شهرياً للوظائف الهندسية والإدارية المتخصصة.

الخدمات التأمينية والعينية: توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي شامل، إلى جانب وسائل انتقال أو سكن مغتربين وحوافز إنتاجية دورية لبعض الوظائف.

توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي شامل، إلى جانب وسائل انتقال أو سكن مغتربين وحوافز إنتاجية دورية لبعض الوظائف. استيفاء نسبة الـ 5%: تتضمن النشرة وظائف مخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات لاستيفاء النسبة القانونية وتوفير حياة كريمة لهم.

ثالثاً: كيفية ومواعيد التقديم

وأتاحت وزارة العمل التقديم طوال الشهر الجاري عبر القنوات الرسمية التالية:

المقر الرئيسي: الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة). المقرات الإقليمية: التوجه المباشر إلى مديريات العمل ومكاتب التشغيل التابعة للمحافظات المقيم بها المتقدم. التقديم الإلكتروني: التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل وإدخال البيانات ورغبات التشغيل.

فرص عمل جديدة لسائقين بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع"

وكانت ​أعلنت شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.

​أماكن تلقي الطلبات والاستعلام

و​حددت الشركتان مقرات رسمية لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام، وهي كالتالي:

​المقر الرئيسي: ٤ شارع يوسف عباس – مدينة نصر.

​فرع أسيوط: حي الأربعين، بجوار مدرسة الزخرفية الصناعية.