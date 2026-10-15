قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المطالبة برد شبكة بـ3.6 مليون جنيه و41.5 ألف دولار.. القصة الكاملة لأزمة نجلة حسام حسن
اللاعب موافق.. تطور جديد في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي
9 ديسمبر .. موعد جلسة الاستماع في قضية «ريبيرو» ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية
دار الإفتاء تحذر: نشر المحرمات والتفاعل معها على مواقع التواصل يوقعك في الإثم
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر 2026
في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب
الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس
وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق
الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران
محتاجين دكتور نفسي .. الناقد الفني طارق الشناوي يتحدّث عن ظاهرة أشباه الفنانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

وظائف
وظائف
قسم الخدمات

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل لائقة ومحمية للشباب، أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 37 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لتوفير 1095 فرصة عمل جديدة في أحدث نشرة توظيف دورية، مع إتاحة التقديم لمختلف المؤهلات والتخصصات برواتب مجزية تبدأ من الحد الأدنى وتصل إلى 20 ألف جنيه لبعض التخصصات.

أولاً: النطاق الجغرافي والتخصصات المطلوبة

وتتوافر الوظائف المعلن عنها في 13 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية)، وتتنوع التخصصات لتشمل:

وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
  1. القطاع الهندسي والخدمي والمبيعات:
    • مهندسو اتصالات، ميكانيكا، وكهرباء.
    • أخصائيو سلامة وصحة مهنية، أخصائيو تمويل، ومسؤولو مبيعات.
  2. القطاع الإداري والمالي:
    • محاسبون، كاشير، خدمة عملاء، ومُدخل بيانات.
  3. المهن الفنية والحرفية:
    • مشرفو خطوط إنتاج، فنيو صيانة وميكانيكا، كهربائيون، خياطون، وعمال خطوط إنتاج وتجميع.
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026
  1. قطاع الخدمات والضيافة والأمن:
    • أفراد أمن وحراسة، عمال نظافة، سائقون (درجة أولى وثانية وثالثة)، وسائقو كرك، إضافة إلى خدمات المطاعم والطهي.

ثانياً: المزايا وحقوق العاملين ودمج ذوي الهمم

وتضمن وزارة العمل من خلال أجهزتها التنفيذية توفير البيئة الآمنة والحقوق القانونية للعمال المتقدمين:

  • الأجور: تبدأ الرواتب من الحد الأدنى المعتمد للقطاع الخاص وتتدرج حسب الخبرة والتخصص لتصل إلى 20,000 جنيه شهرياً للوظائف الهندسية والإدارية المتخصصة.
وظائف إسبانيا 2026.. 100 فرصة عمل براتب 1200 يورو| إليك رابط التقديم
  • الخدمات التأمينية والعينية: توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي شامل، إلى جانب وسائل انتقال أو سكن مغتربين وحوافز إنتاجية دورية لبعض الوظائف.
  • استيفاء نسبة الـ 5%: تتضمن النشرة وظائف مخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات لاستيفاء النسبة القانونية وتوفير حياة كريمة لهم.

ثالثاً: كيفية ومواعيد التقديم

وأتاحت وزارة العمل التقديم طوال الشهر الجاري عبر القنوات الرسمية التالية:

فاينانشيال تايمز: تراجع حاد في وظائف التصنيع الأمريكية يثير المخاوف بشأن قوة الاقتصاد
  1. المقر الرئيسي: الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة).
  2. المقرات الإقليمية: التوجه المباشر إلى مديريات العمل ومكاتب التشغيل التابعة للمحافظات المقيم بها المتقدم.
  3. التقديم الإلكتروني: التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل وإدخال البيانات ورغبات التشغيل.

فرص عمل جديدة لسائقين بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع"

وظائف

وكانت ​أعلنت شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.

وظائف

​أماكن تلقي الطلبات والاستعلام

و​حددت الشركتان مقرات رسمية لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام، وهي كالتالي:

​المقر الرئيسي: ٤ شارع يوسف عباس – مدينة نصر.

​فرع أسيوط: حي الأربعين، بجوار مدرسة الزخرفية الصناعية.

وظائف وزارة العمل فرص عمل نشرة التوظيف وظائف وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب

شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا ليو الرابع عشر ويتمنى له الشفاء العاجل

وزارة الأوقاف

الأوقاف باليوم الدولي للمرأة الريفية: شريك أساسي في الإنتاج والتنمية

وزير الاوقاف

وزير الأوقاف يهنئ رئيس العلماء والمفتي العام الجديد للبوسنة والهرسك بانتخابه

بالصور

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد