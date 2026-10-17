أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

بدأت أسعار الدواجن اليوم السبت انخفاضا تدريجيا بعد ارتفاعات كبيرة واضحة خلال الآونة الأخيرة إلا انها عادت لتنخفض ، وتصل بسعر 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بعدما كان سعرها 80 جنيهًا أمس .

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 75 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه .

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيه بالمزرعة بعدما كان سعرها 112جنيهًا وتصل للمستهلك 115جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 115 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

أسعار الكتاكيت

من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الكتاكيت تتسم بمرونة كبيرة في الصعود والهبوط وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تقلبات سعرية أثرت على المربين.

وأوضح الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن المربين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على أوضاعهم الاقتصادية وحركة الإنتاج داخل القطاع.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن سعر الكتكوت وصل في وقت سابق إلى 36 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 28 جنيهًا، موضحًا أن هذه التحركات تعكس تأثر السوق المباشر بالتغيرات في حجم المعروض ومستويات الطلب.

وأضاف أن متوسط سعر الكتكوت خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 12 جنيهًا، وهو ما يعكس التباين الكبير في الأسعار بين الفترات المختلفة.