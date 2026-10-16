قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
مين أحلى؟.. الترتر والأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا
دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور
حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح
القدس خط أحمر.. مصر و18دولة تدين افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر
سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. ارتفاع جديد
وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية وأولويات التنمية
وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم
وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثروت الزيني يكشف مفاجأة في إنتاج الدواجن.. والكتاكيت تتأرجح بين 28 و36 جنيهًا

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

تشهد سوق الدواجن تحركات سعرية متباينة، في ظل تغيرات العرض والطلب والخسائر التي تعرض لها المربون خلال الفترة الماضية، بينما سجل الإنتاج زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. وبين تقلبات أسعار الكتاكيت وتحديات المربين، تبرز مؤشرات جديدة بشأن حجم المعروض وقدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت تتأثر بالعرض والطلب

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الكتاكيت تتسم بمرونة كبيرة في الصعود والهبوط وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تقلبات سعرية أثرت على المربين.

الدواجن

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن mti»، أن المربين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على أوضاعهم الاقتصادية وحركة الإنتاج داخل القطاع.

الكتكوت يسجل 36 جنيهًا قبل التراجع إلى 28

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن سعر الكتكوت وصل في وقت سابق إلى 36 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 28 جنيهًا، موضحًا أن هذه التحركات تعكس تأثر السوق المباشر بالتغيرات في حجم المعروض ومستويات الطلب.

اسعار الدواجن اليوم

وأضاف أن متوسط سعر الكتكوت خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 12 جنيهًا، وهو ما يعكس التباين الكبير في الأسعار بين الفترات المختلفة.

زيادة إنتاج الدواجن بنسبة 25%

وفي المقابل، كشف الزيني عن ارتفاع إنتاج الدواجن بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، معتبرًا أن هذه الزيادة تمثل مؤشرًا مهمًا على تطور حجم الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن زيادة الإنتاج تدعم المعروض من الدواجن، في وقت تظل فيه أسعار الكتاكيت مرتبطة بالتوازن بين العرض والطلب، وسط التحديات التي يواجهها المربون نتيجة التقلبات السعرية المتلاحقة.

الدواجن

تقلبات الأسعار تضع المربين أمام تحديات مستمرة

وتعكس التحركات المتباينة لأسعار الكتاكيت طبيعة السوق التي تتأثر بحجم المعروض والطلب، فيما تظل زيادة الإنتاج أحد المؤشرات المهمة في متابعة تطورات القطاع، بالتوازي مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المربين.

الدواجن ثروت الزيني والكتاكيت أسعار الكتاكيت إنتاج الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

باراك أوباما

أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

ترشيحاتنا

أحمد سعيد فرماوي

عالم بالأوقاف يحذر من ترويج الشائعات: تأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها

الطلاق

معدلات الطلاق تقفز من 2% إلى 40%.. ملف شائك يعيد قضية الأحوال الشخصية إلى الواجهة

الخطوبة

حرام وسحت.. أزهري يفجر مفاجأة عن إنفاق الشاب على خطيبته

بالصور

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد