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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد خسائر المربين.. ثروت الزيني يعلن مفاجأة بشأن أسعار الكتاكيت وإنتاج الدواجن

الدواجن
الدواجن
محمود زيدان

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الكتاكيت تتسم بمرونة شديدة في الصعود والهبوط، وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تقلبات سعرية أثرت على المربين.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن mti»، أن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الأسعار وانخفاضها، وهو ما انعكس على أوضاعهم الاقتصادية وحركة الإنتاج داخل القطاع.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن سعر الكتكوت وصل في وقت سابق إلى 36 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 28 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس طبيعة سوق الكتاكيت الذي يتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات في حجم المعروض ومستويات الطلب.

وأضاف أن متوسط سعر الكتكوت خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 12 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم التباين في الأسعار بين فترات السوق المختلفة، ويؤكد مدى تأثر القطاع بالتغيرات في حركة البيع والشراء.

وفي المقابل، كشف الزيني عن مؤشر إيجابي يتعلق بحجم الإنتاج، موضحًا أن إنتاج الدواجن شهد زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن زيادة الإنتاج تمثل عاملًا مهمًا في دعم المعروض من الدواجن، في وقت تظل فيه أسعار الكتاكيت مرتبطة بالتوازن بين العرض والطلب، وسط تحديات تواجه المربين نتيجة التقلبات السعرية المتلاحقة.

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