مش ناقصك حاجة عشان تظهر بصورة سيئة.. مصطفى كامل يوجه رسالة حادة لـ عصام صاصا

وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة إلى مطرب المهرجانات عصام صاصا، مطالبًا إياه بالحفاظ على صورته أمام الجمهور، في ظل ما حققه من انتشار ونجاح فني، مؤكدًا أن الفنان الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ليس بحاجة إلى تصرفات قد تؤثر سلبًا على صورته.

إحياء الأفراح والحفلات أو الانتشار

وأوضح مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أنه ليس من مستمعي عصام صاصا، لكنه يدرك حجم النجاح الذي حققه المطرب، سواء من خلال إحياء الأفراح والحفلات أو الانتشار عبر موقع «يوتيوب».

وقال نقيب المهن الموسيقية إن النجاح الجماهيري الذي وصل إليه عصام صاصا؛ يجعله في غنى عن الظهور بصورة سلبية أمام الناس، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الصورة العامة للفنان أصبح أمرًا مهمًا، خاصة مع اتساع دائرة متابعيه وتأثير تصرفاته على نظرة الجمهور إليه.

وأضاف كامل أن تصرفات بعض الفنانين تضع النقابة في مواجهة انتقادات وتساؤلات من الجمهور بشأن دورها في تنظيم المهنة والتعامل مع التجاوزات، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على الانضباط داخل الوسط الفني.

التعامل مع المواقف التي تثير الجدل

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن مسؤولية النقابة لا تقتصر على تنظيم العمل الفني، بل تمتد أيضًا إلى التعامل مع المواقف التي تثير الجدل حول الفنانين، في ظل مطالبة الجمهور لها بالتدخل ومحاسبة المخالفين للضوابط المنظمة للمهنة.