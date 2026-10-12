أول تعليق من عصام صاصا بعد إيقافه 6 أشهر من نقابة المهن الموسيقية

علق مؤدي المهرجانات عصام صاصا على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لمدة 6 أشهر، وذلك بعد الأزمة الأخيرة، معربا عن احترامه لقرارات النقابة وتقديره لها.

وكتب عصام صاصا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل»، مؤكدا احترامه وتقديره لقرارات نقابة المهن الموسيقية، وإيمانه بأن لكل قرار احترامه ولكل مرحلة دروسها.

وأضاف أنه يتمنى أن تحمل الفترة المقبلة الخير، وأن يعوضه الله خيرًا عما هو قادم، موجها الشكر لجمهوره على ما يقدمه له من حب ودعم مستمر وثقة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل مصدر قوة وسندًا له في مختلف الظروف.

واختتم عصام صاصا تعليقه بالتأكيد على إيمانه بأن الله يكتب الخير في وقته، معربا عن تفاؤله بأن يكون القادم أفضل، موجها رسالة احترام وتقدير للجميع.

إيقاف عصام صاصا



وكان قد كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل قرار إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر، بعد ظهوره في مقطع فيديو بشكل غير لائق، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على الالتزام بآداب المهنة واختيار الكلمات المناسبة.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن النقابة تواجه العديد من الملفات والمشكلات النقابية، لافتًا إلى أنها تمتلك 27 فرعًا، وتقدم خدماتها لأعضائها من القاهرة إلى أسوان، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لمتابعة شؤون الموسيقيين.

وأضاف أنه ليس متابعًا جيدًا لمنصة تيك توك، موضحًا أنه منذ توليه مسؤولية النقابة عام 2022، ألزم مؤديي المهرجانات بالتوقيع على تعهدات تتضمن حسن اختيار الكلمات والابتعاد عن الألفاظ المبتذلة، إلى جانب الالتزام بآداب المهنة.

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انشغال النقابة بإنجاز مشروع مقرها الجديد، الذي وصفه بأنه حلم للموسيقيين في مصر، قبل أن يظهر أمامه مقطع فيديو لعصام صاصا وهو يتصرف بشكل غير لائق ويتناول سيجارة ذات شكل غريب.