قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من عصام صاصا بعد إيقافه 6 أشهر من نقابة المهن الموسيقية
بيانات البطاقات البنكية تحت الحماية.. عقوبات رادعة لاستخدامها دون حق
ارتفاع محلي واستقرار عالمي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 12-10-2026
أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء
تزامنا مع تقلبات الطقس.. دار الإفتاء: توقعات الأرصاد الجوية أساسها علمي ولا علاقة لها بالتنجيم
سماع الشهود في محاكمة 12 متهما بقضية خلية اللجان الإدارية.. اليوم
جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وهدفا الأحمر صحيحان
وسط تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية.. مباحثات بين وزيري خارجية السعودية وإيران
الأنبا باسيليوس يلتقي راهبات إيبارشية المنيا ويقدم لهن نصائح من واقع الحياة| صور
مصر وماليزيا ترفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتؤكدان دعم القضية الفلسطينية
3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة
فريق إغاثة ومساعدات فورية.. قرارات عاجلة من التضامن بشأن حادث الطريق الزراعي بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من عصام صاصا بعد إيقافه 6 أشهر من نقابة المهن الموسيقية

عصام صاصا
عصام صاصا
ميرنا محمود

علق مؤدي المهرجانات عصام صاصا على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لمدة 6 أشهر، وذلك بعد الأزمة الأخيرة، معربا عن احترامه لقرارات النقابة وتقديره لها.

وكتب عصام صاصا عبر حسابه على موقع   التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل»، مؤكدا احترامه وتقديره لقرارات نقابة المهن الموسيقية، وإيمانه بأن لكل قرار احترامه ولكل مرحلة دروسها.

وأضاف أنه يتمنى أن تحمل الفترة المقبلة الخير، وأن يعوضه الله خيرًا عما هو قادم، موجها الشكر لجمهوره على ما يقدمه له من حب ودعم مستمر وثقة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل مصدر قوة وسندًا له في مختلف الظروف.

واختتم عصام صاصا تعليقه بالتأكيد على إيمانه بأن الله يكتب الخير في وقته، معربا عن تفاؤله بأن يكون القادم أفضل، موجها رسالة احترام وتقدير للجميع.

إيقاف عصام صاصا


وكان قد كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل قرار إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر، بعد ظهوره في مقطع فيديو بشكل غير لائق، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على الالتزام بآداب المهنة واختيار الكلمات المناسبة.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن النقابة تواجه العديد من الملفات والمشكلات النقابية، لافتًا إلى أنها تمتلك 27 فرعًا، وتقدم خدماتها لأعضائها من القاهرة إلى أسوان، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لمتابعة شؤون الموسيقيين.

وأضاف أنه ليس متابعًا جيدًا لمنصة تيك توك، موضحًا أنه منذ توليه مسؤولية النقابة عام 2022، ألزم مؤديي المهرجانات بالتوقيع على تعهدات تتضمن حسن اختيار الكلمات والابتعاد عن الألفاظ المبتذلة، إلى جانب الالتزام بآداب المهنة.

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انشغال النقابة بإنجاز مشروع مقرها الجديد، الذي وصفه بأنه حلم للموسيقيين في مصر، قبل أن يظهر أمامه مقطع فيديو لعصام صاصا وهو يتصرف بشكل غير لائق ويتناول سيجارة ذات شكل غريب.

عصام صاصا نقابة المهن الموسيقية ايقاف عصام صاصا تعليق عصام صاصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة بشأن واقعة الـ DVR

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

ترشيحاتنا

عملية شراء السيارات المستعملة

قبل ما تشتري.. خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر والمهلة القانونية

الخبز السياحي والفينو

قبل ما تشتري من المخبز.. اعرف السعر الرسمي لرغيف الفينو والخبز السياحي لعام 2026

المقبلين على الزواج

شروط وزارة الصحة للمقبلين علي الزواج.. الأوراق المطلوبة والفحوصات الطبية الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد