توك شو| إيقاف عصام صاصا 6 أشهر.. وارتفاع أسعار الدواجن بعد الانخفاض الكبير

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير.

مصطفى كامل: إيقاف عصام صاصا 6 أشهر بعد ظهوره في فيديو بشكل غير لائق

كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل قرار إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر، بعد ظهوره في مقطع فيديو بشكل غير لائق، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على الالتزام بآداب المهنة واختيار الكلمات المناسبة.

كانت هترجع مصر.. ابنة عم ضيحة الاعتداء الحوثي بمطار الملك خالد تكشف آخر محادثة مع الراحلة

كشفت “نور” ابنة عم “عزة رمزي” ضحية الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، عن آخر حديث دار بينهما، مشيرة إلى أنها أخبرتها في آخر حديث قبل وفاتها بأنه “تستعد للعودة إلى مصر فور استئناف حركة الطيران”.

عمرو موسى: تطورات إثيوبيا والقرن الأفريقي والسودان ترسم ملامح مرحلة جديدة بالمنطقة

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن التطورات المتسارعة في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي والسودان، إلى جانب التوترات والصدام بين إريتريا وإثيوبيا؛ من شأنها أن ترسم صورة مختلفة للمشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

أحمد موسى للحكومة: متخبوش حاجة عن المواطنين.. والشفافية مطلوبة لمواجهة التحديات

طالب الإعلامي أحمد موسى الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن الأوضاع والتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض الحقائق تمثل ضرورة لبناء الثقة مع المواطنين، وتعريفهم بما شهدته البلاد من تطورات وما تسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

الحديدي: مصر تقف بجوار السعودية.. استهداف المدنيين والمطارات يتعارض مع القانون الدولي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر تقف بجوار المملكة العربية السعودية، التي وصفتها بأنها دولة قوية وقادرة، مؤكدة أن الدعم المصري للمملكة كبير في ظل الظروف الراهنة.

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن تصحيح لمسار الأسعار بعد الانخفاض الكبير

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يأتي في إطار تصحيح مسار الأسعار بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته سابقًا، موضحًا أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 70 جنيهًا، بينما يبلغ سعره حاليًا في المزرعة 80 جنيهًا، وهو ما وصفه بالسعر العادل.

99% حشيش.. حقوق الإنسان تكشف مفاجأة بشأن 6500 موظف فصلوا بسبب المخدرات

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة أصدرت القانون رقم 73 لسنة 2021 لمواجهة تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب سائقي الحافلات المدرسية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

متحدث الصحة لأصحاب المعاشات: لا حاجة للتوجه شخصيًا لتجديد بطاقات التأمين الصحي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات لتيسير إجراءات تجديد بطاقات التأمين الصحي والحصول على الخدمات الطبية، وذلك اعتبارًا من أمس السبت.