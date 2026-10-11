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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى للحكومة: متخبوش حاجة عن المواطنين.. والشفافية مطلوبة لمواجهة التحديات

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

طالب الإعلامي أحمد موسى الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن الأوضاع والتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض الحقائق تمثل ضرورة لبناء الثقة مع المواطنين، وتعريفهم بما شهدته البلاد من تطورات وما تسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة مطالبة بعدم إخفاء أي معلومات

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة مطالبة بعدم إخفاء أي معلومات عن المواطنين، مضيفًا: «يا جماعة متخبوش حاجة من فضلكم، قولوا كل حاجة حصلت في البلد مفيش مشكلة على الإطلاق»، حتى يعرف المواطنون ما مرت به الدولة وما تحقق من إنجازات وما تستهدف الوصول إليه مستقبلًا.

وأضاف موسى أن مصر واجهت على مدار عقود تحديات أمنية كبيرة، شملت العمليات الإرهابية والاغتيالات ومحاولات استهداف مؤسسات الدولة، وصولًا إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تركت آثارًا كبيرة على الدولة والمجتمع.

وأوضح أن استعراض هذه المراحل يجب أن يتم بشفافية، حتى تكون لدى المواطنين صورة واضحة عن طبيعة التحديات التي واجهتها البلاد والظروف التي مرت بها.

وأكد موسى أن المصارحة لا تعني تجاهل المشكلات الحالية، موضحًا أن هناك تحديات اقتصادية ومعيشية لا بد من التعامل معها، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وعدم كفاية المرتبات لتغطية احتياجات الأسر، مشددًا على أهمية الاستماع إلى المواطنين والتعامل بجدية مع مطالبهم.

حرية المواطن في التعبير عن رأيه 

وأشار إلى أن حرية المواطن في التعبير عن رأيه يجب أن تكون مكفولة، سواء بالتأييد أو الانتقاد، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

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