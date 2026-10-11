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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ترامب يتواصل مع ولي العهد السعودي بعد الهجوم على مطار الملك خالد

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

تواصلت ردود الفعل على الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في السعودية، وسط اهتمام بالمواقف الدولية المحتملة تجاه التصعيد، والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء تداعيات الأحداث ومنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتواصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خلفية الحادث، واصفًا الهجوم بأنه أمر غير مقبول.

وأوضح موسى أن الموقف الأمريكي بشأن التدخل في التطورات لم يكن محسومًا، وفق ما عرضه خلال برنامجه، مشيرًا إلى ما ذكره بشأن وجود اتصالات أمريكية مع الحوثيين، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن أي تحرك عسكري.

 تضامن عربي ودولي مع السعودية

وأضاف أن الهجوم أثار مواقف تضامن عربية ودولية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن استهداف أي دولة عربية، سواء من إيران أو من أطراف أخرى، يمثل اعتداءً على أمنها واستقرارها.

متابعة المواقف الأمريكية الرسمية 

وشدد موسى على أهمية متابعة المواقف الأمريكية الرسمية والتطورات الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، في ظل المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة.

أحمد موسى السعودية مصر والسعودية ترامب

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