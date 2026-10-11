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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الحوثيون ينفذون هجمات إرهابية بدعم إيراني.. وأمن مصر والسعودية واحد

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، متهمًا إيران بدعم الجماعة عسكريًا وماليًا وتوفير الأسلحة اللازمة لتنفيذ هجماتها.

ميليشيات الحوثيين ترتكب جرائم إرهابية 

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن ميليشيات الحوثيين ترتكب جرائم إرهابية بدعم كامل من إيران، مشددًا على أن الهجمات التي تستهدف المملكة لا يمكن فصلها عن الدور الإيراني في دعم الجماعات المسلحة بالمنطقة.

وأضاف موسى أن إيران تعتمد على ما وصفه بالأذرع المسلحة لتحقيق مصالحها، من خلال تقديم الأموال والأسلحة لهذه الجماعات، معتبرًا أن تحركات الحوثيين تخدم أهدافًا إيرانية.

وأشار إلى أن مصر أعلنت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمن البلدين مترابط، وأن ما تتعرض له السعودية من اعتداءات يثير مشاعر الحزن والغضب لدى المصريين.

أمن مصر والسعودية 

وشدد موسى على أن أمن مصر والسعودية والدول العربية يمثل منظومة واحدة، وأن التضامن العربي ضرورة في مواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة.

أحمد موسى السعودية الرئيس السيسي مصر والسعودية

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