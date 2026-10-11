أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ تعكس مكانة مصر الدولية والتقدير الذي تحظى به الدولة المصرية وشعبها وقيادتها على مستوى العالم.

العلاقات المصرية الإندونيسية

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العلاقات المصرية الإندونيسية تمتد لعقود طويلة، منذ عام 1947، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، فضلًا عن الروابط التاريخية التي جمعت البلدين خلال مرحلة تأسيس حركة عدم الانحياز في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف أن الزيارة الرئاسية تمثل امتدادًا للعلاقات القوية بين القاهرة وجاكرتا، وتؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم فرص التنمية والتبادل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.