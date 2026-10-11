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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يتحدث عن الإخوان: يجب مواجهة مصادر التمويل وشبكات الدعم.. ووزير الكهرباء: الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بمعدلات تتراوح بين 6% و7% سنويًا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى يتحدث عن علاقة الإخوان بالتنظيمات المتطرفة: يجب مواجهة مصادر التمويل وشبكات الدعم
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن رؤيته للعلاقة بين جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات المتطرفة، معتبرًا أن مواجهة الإرهاب تتطلب النظر إلى شبكات الدعم والتمويل والأفكار التي يمكن أن تسهم في انتشار العنف.


وزير الكهرباء: الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بمعدلات تتراوح بين 6% و7% سنويًا وعالميا مابين 2.5-3%
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إضافة نحو 35 جيجاوات إلى قدرات الشبكة الكهربائية في مصر منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بمعدلات تتراوح بين 6 و7% سنويًا، مقابل معدلات نمو عالمية تتراوح بين 2.5 و3%.

هل يسمح نموذج 8 بصب الأسقف؟ منال عوض توضح موقف التصالح في مخالفات البناء
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تفاصيل الجدل المرتبط بصب الأسقف في إطار إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى وجود اختلاف بين ما كان يتيحه نموذج 10 وما يرتبط بنموذج 8 من إجراءات.

منال عوض تكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مستجدات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن الوزارة تقدمت بمقترحات لتعديل عدد من مواد القانون، تمهيدًا لمناقشتها داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

شريف طلعت: كاميرات تغطي استاد القمة وخطط للتعامل مع جميع السيناريوهات
أكد اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، جاهزية منظومة التأمين والتنظيم للتعامل مع مختلف المواقف المحتملة خلال مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة تغطي الاستاد ومداخله والمناطق المحيطة بأرض الملعب.

التضامن: قانون رعاية المسنين يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
قالت نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون رعاية المسنين يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة من لا يحصلون على معاش تأميني أو معاش ضماني، مشيرة إلى استفادة 571 ألف مسن من معاش تكافل وكرامة شهريًا.
أحمد موسى قبل قمة الأهلي والزمالك: عايزين ماتش حلو وروح رياضية بين الجماهير واللعيبة
طالب الإعلامي أحمد موسى جماهير الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية خلال مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أهمية خروج اللقاء بصورة مشرفة تعكس قيمة الكرة المصرية وحجم جماهيرية الناديين.

وزير الكهرباء: خصصنا قدرات كهربائية تصل إلى جيجاوات لتلبية احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أحمال الكهرباء خلال الصيف الماضي تجاوزت 40 جيجاوات، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأحمال يفرض تشغيل معظم وحدات التوليد المتاحة على الشبكة، مع ضرورة توفير قدرات احتياطية لمواجهة الأعطال وخروج بعض الوحدات من الخدمة لإجراء أعمال الصيانة.

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