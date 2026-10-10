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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف طلعت: كاميرات تغطي استاد القمة وخطط للتعامل مع جميع السيناريوهات

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
محمد البدوي

أكد اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، جاهزية منظومة التأمين والتنظيم للتعامل مع مختلف المواقف المحتملة خلال مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة تغطي الاستاد ومداخله والمناطق المحيطة بأرض الملعب.

التنسيق مع الجهات المعنية بالتأمين

وأوضح طلعت، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الاستعدادات تشمل وضع خطط للتعامل مع السيناريوهات المختلفة داخل المدرجات وأرض الملعب وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتأمين.

الكاميرات كلها مغطية الاستاد

وقال: «الكاميرات كلها مغطية الاستاد من الداخل، من بوابات المداخل لأرض الملعب، وإحنا بنخطط لكل المواقف وكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل، سواء بداخل الملعب أو المدرجات أو خارج المدرجات».

 الحفاظ على سلامة الجماهير 

وأضاف أن منظومة التأمين الرياضي تتضمن إجراءات تنظيمية وفنية تستهدف الحفاظ على سلامة الجماهير وضمان سير المباراة بصورة طبيعية، مع الاستعداد للتعامل مع أي مخالفة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأشار طلعت إلى أن سلوك الجماهير يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح التنظيم، قائلًا إن هناك تفاهمًا أكبر بين منظمي المباريات والمشجعين، مضيفًا: «الحمد لله دلوقتي الجمهور متفاهم جدًا، وبقى فيه انسجام كده بيننا وبين الجماهير».

وأكد أن الجماهير أصبحت أكثر إدراكًا لأهمية الالتزام بالتعليمات والحفاظ على شكل المدرجات والملاعب، معربًا عن أمله في أن تخرج مباراة الأهلي والزمالك بصورة إيجابية تعكس تطور تنظيم الفعاليات الرياضية في مصر.

 

تأمين اللقاء وتوفير الأجواء المناسبة

واختتم بالتأكيد على أن الهدف هو تأمين اللقاء وتوفير الأجواء المناسبة للمشجعين، مع ضرورة أن يكون التشجيع قائمًا على الروح الرياضية واحترام الفريق المنافس.

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