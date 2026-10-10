هل يسمح نموذج 8 بصب الأسقف؟ منال عوض توضح موقف التصالح في مخالفات البناء

أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تفاصيل الجدل المرتبط بصب الأسقف في إطار إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى وجود اختلاف بين ما كان يتيحه نموذج 10 وما يرتبط بنموذج 8 من إجراءات.

وقالت منال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن نموذج 10 كان يسمح للمواطن بصب السقف، بينما لا يتيح نموذج 8، الإجراء نفسه في الحالة التي تكون فيها الأعمدة قد أُنشئت بالفعل.

الإجراءات المنظمة والتعديلات المطروحة

وأضافت الوزيرة أن هذا البند سيجري العمل عليه لمعالجة الإشكالية القائمة، بما يتيح للمواطنين المعنيين إمكانية صب الأسقف، وفقًا لما ستنتهي إليه الإجراءات المنظمة والتعديلات المطروحة.

مراحل تقنين أوضاع المباني

ويأتي هذا الملف ضمن القضايا التي تسعى الوزارة إلى مناقشتها في سياق مراجعة قانون التصالح، بهدف التعامل مع العقبات العملية التي تظهر أثناء تطبيقه، وتوضيح الإجراءات المتاحة للمواطنين في مختلف مراحل تقنين أوضاع المباني.

ومن المنتظر أن تسهم المناقشات المتعلقة بالتعديلات المقترحة في تحديد الضوابط المنظمة لهذه الحالات، وفقًا لما سيُعتمد رسميًا من تعديلات وإجراءات تنفيذية.