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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: خريطة استثمارية لتسهيل إقامة المشروعات الزراعية والغذائية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
محمد البدوي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة ومحافظة الوادي الجديد تعملان على تيسير إجراءات الاستثمار وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة.

فرص الاستثمار في الوادي الجديد

وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها عن فرص الاستثمار في الوادي الجديد، أن المحافظة تمتلك فرصًا واعدة في مجالات زراعة الزيتون والفاكهة وغيرها من المحاصيل، إلى جانب التوسع في إقامة مشروعات التصنيع الغذائي التي تضيف قيمة اقتصادية للإنتاج الزراعي.

 خريطة للأراضي والمناطق المناسبة

وقالت إن هناك خريطة للأراضي والمناطق المناسبة للأنشطة الزراعية، يجري من خلالها تحديد المواقع وفقًا لطبيعة كل منطقة وظروفها الجغرافية، بما يساعد المستثمرين على اختيار الأراضي الملائمة لمشروعاتهم، ويدعم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمستثمرين، وتوفير المتخصصين للتواصل مع المتقدمين ومساعدتهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودفع تنفيذ المشروعات.

كما لفتت الوزيرة إلى وجود مشروعات في مجال الصناعات الغذائية، من بينها مجمع للصناعات الغذائية كان مقررًا افتتاحه في اليوم التالي للتصريحات، في إطار جهود دعم التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتجات المحلية.

 

توفير الأراضي المناسبة وتسهيل التواصل

وأكدت أن توفير الأراضي المناسبة وتسهيل التواصل مع المستثمرين يمثلان جزءًا من جهود دعم الاستثمار بالمحافظة، وتهيئة الظروف اللازمة لإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وزيرة التنمية المحلية منال عوض الدكتورة منال عوض محافظة الوادي الجديد

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