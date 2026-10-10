قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء ماليزيا: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر
تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى عام 2034
11 قتيلاً بينهم 3 أطفال في ضربات روسية على زابوريجيا الأوكرانية
منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لعقد حوار وطني شامل في القاهرة
عموتة يحدد برنامج الأهلي بعد مباراة القمة
تصعيد خطير في القرن الأفريقي.. إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 15 محطة رفع و5 محطات معالجة بالوادي الجديد.. واستكمال إجراءات التشغيل وتجهيز الغابات الشجرية لاستقبال المياه المعالجة

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
ايمان البكش

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولتهما التفقدية بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمقر الوحدة المحلية بمدينة الفرافرة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ومحمد كجك، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وسلامة علي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وممثلي الجهات المعنية.

ووقع علي محاضر الاستلام والتشغيل كل من المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والعميد أركان حرب أيمن خطاب، رئيس الشعبة الهندسية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكدت الدكتور منال عوض أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال وتشغيل المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان وصول ثمار هذه المشروعات والاستثمارات التي ضختها الدولة إلى المواطنين بصورة فعلية، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لاستيفاء متطلبات التشغيل لمشروعات الصوص الصحي وإنهاء إجراءات الاستلام، مع مراعاة الاشتراطات البيئية في منظومة التصريف النهائي للمياه المعالجة، والاستفادة منها في دعم التوسع في الغابات الشجرية، بما يحقق التكامل بين تحسين الخدمات الأساسية والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الأولى من مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة شهدت الانتهاء من تنفيذ 15 محطة رفع و5 محطات معالجة، موزعة على 5 قرى، بواقع 3 محطات رفع ومحطة معالجة لكل قرية، بما يمثل نقلة نوعية مهمة في مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن اكتمال تنفيذ المشروعات لا يمثل إنتهاء للأعمال، وإنما تكتمل قيمة هذه الاستثمارات بدخولها الخدمة وتحقيق أثرها المباشر على حياة المواطنين، مؤكدة ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات الاستلام والتشغيل بما يضمن تشغيل منظومة الصرف الصحي بصورة متكاملة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات "حياة كريمة" لأهالي قرى الفرافرة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي أهمية خاصة بسرعة استكمال وتشغيل المشروعات التنموية والبيئية، بما يحقق التكامل بين تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، خاصة في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، أوضحت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة تمثل أحد المكونات الرئيسية لتحسين منظومة الخدمات والبنية الأساسية بالقرى المستهدفة، موضحة أن المحافظة تعمل على استكمال الحلقة الأخيرة من المنظومة من خلال تجهيز مواقع الغابات الشجرية لاستقبال المياه المعالجة، بما يحولها من مجرد مخرجات لعمليات المعالجة إلى مورد يمكن الاستفادة منه في التوسع في المساحات الخضراء ودعم جهود التنمية بالمحافظة، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لإنهاء إجراءات الاستلام والتشغيل وفقًا للاشتراطات الفنية والبيئية.

جدير بالذكر أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بتوفير المواقع اللازمة لإقامة الغابات الشجرية لاستقبال وتصريف المياه المعالجة، مع طرح أعمال تنفيذها على المستثمرين، وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ واستكمال عناصر المنظومة، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتوازي، على توفير العمالة والكوادر الفنية اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة، بما يضمن جاهزية المحطات للتشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تنفيذ تلك المشروعات.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة الوادي الجديد حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

اجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين

أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف انتهاكات غزة

فيجلين مع بتسلئيل سموتريتش

حليف سموتريتش يتعهد بإغلاق ثلثي الوزارات وعلى رأسها التعليم و الثقافة في تل أبيب

إف 15

زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم ذخائر متخصصة لمقاتلات إف-16 من فنلندا خلال أيام

بالصور

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

المزيد