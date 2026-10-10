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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بسرعة دخول المشروعات الخدمية بقري الفرافرة لتحسين حياة المواطنين

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أ ش أ

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتهما التفقدية بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، بمقر الوحدة المحلية بمدينة الفرافرة ذلك بحضور المهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، محمد كجك نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، سلامة علي رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال وتشغيل المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان وصول ثمار هذه المشروعات والاستثمارات التي ضختها الدولة إلى المواطنين بصورة فعلية، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لاستيفاء متطلبات التشغيل لمشروعات الصوص الصحي وإنهاء إجراءات الاستلام، مع مراعاة الاشتراطات البيئية في منظومة التصريف النهائي للمياه المعالجة، والاستفادة منها في دعم التوسع في الغابات الشجرية، بما يحقق التكامل بين تحسين الخدمات الأساسية والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة شهدت الانتهاء من تنفيذ 15 محطة رفع و5 محطات معالجة، موزعة على 5 قرى، بواقع 3 محطات رفع ومحطة معالجة لكل قرية، بما يمثل نقلة نوعية مهمة في مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.

وشددت الوزيرة على أن اكتمال تنفيذ المشروعات لا يمثل إنتهاء للأعمال، وإنما تكتمل قيمة هذه الاستثمارات بدخولها الخدمة وتحقيق أثرها المباشر على حياة المواطنين، مؤكدة ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات الاستلام والتشغيل بما يضمن تشغيل منظومة الصرف الصحي بصورة متكاملة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات "حياة كريمة" لأهالي قرى الفرافرة.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية خاصة بسرعة استكمال وتشغيل المشروعات التنموية والبيئية، بما يحقق التكامل بين تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، خاصة في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها ، أوضحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة تمثل أحد المكونات الرئيسية لتحسين منظومة الخدمات والبنية الأساسية بالقرى المستهدفة، موضحة أن المحافظة تعمل على استكمال الحلقة الأخيرة من المنظومة من خلال تجهيز مواقع الغابات الشجرية لاستقبال المياه المعالجة، بما يحولها من مجرد مخرجات لعمليات المعالجة إلى مورد يمكن الاستفادة منه في التوسع في المساحات الخضراء ودعم جهود التنمية بالمحافظة، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لإنهاء إجراءات الاستلام والتشغيل وفقًا للاشتراطات الفنية والبيئية.

يذكر أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بتوفير المواقع اللازمة لإقامة الغابات الشجرية لاستقبال وتصريف المياه المعالجة، مع طرح أعمال تنفيذها على المستثمرين، وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ واستكمال عناصر المنظومة، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتوازي، على توفير العمالة والكوادر الفنية اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة، بما يضمن جاهزية المحطات للتشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تنفيذ تلك المشروعات.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

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