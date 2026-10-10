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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتفقد وحدة طب الأسرة بقرية النهضة في الوادي الجديد

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
ايمان البكش

في إطار جولتها التفقدية بمحافظة الوادي الجديد، تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وحدة طب الأسرة بقرية النهضة ، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل داخل الوحدة وما تضمه من عيادات وأقسام طبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" الهادفة إلى الارتقاء بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

واستمعت الوزيرة والمحافظ، خلال الجولة، إلى شرح حول طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة وآليات العمل بها، كما تفقدتا العيادات الخارجية والأقسام المختلفة، واطلعتا على الإمكانات المتاحة لتقديم الخدمات الطبية، وملفات الأسر بقرية النهضة، وآليات حصرها ومتابعة احتياجاتها، حيث يبلغ التعداد السكاني بالقرية نحو 5186 نسمة، بإجمالي 1037 أسرة مستهدفة، كما تابعتا الخدمات التي تقدمها وحدة طب الأسرة لهذه الأسر، ومدى توافر الرعاية الصحية اللازمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز وصول الخدمات الطبية إليهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية للمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الأداء الفعلي، والتعرف عن قرب على احتياجات المواطنين، والعمل على تذليل أي تحديات قد تؤثر على حصولهم على الخدمات بكفاءة ويسر.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تطوير الخدمات المقدمة داخل القرى، في إطار المبادرات الرئاسية، لا يقتصر على توفير المنشآت والتجهيزات، بل يمتد إلى ضمان كفاءة التشغيل، وانتظام تقديم الخدمة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من تلبية احتياجاتهم، بما يحقق مردودًا ملموسًا على حياتهم اليومية.

وحرصت الدكتورة منال عوض ، على إجراء حوار مباشر مع عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، للتعرف على آرائهم بشأن الخدمات الطبية المقدمة ومدى رضاهم عنها، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، كما تابعت آليات تقديم الخدمة داخل الأقسام المختلفة، واطمأنت على سير العمل بالوحدة، مؤكدة أهمية استمرار تقديم الرعاية الصحية بصورة منتظمة، والاهتمام بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم.

ومن جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان كفاءة تشغيل الوحدات الصحية والاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، بما يسهم في تلبية احتياجات أهالي القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظة الوادي الجديد التنمية المحلية والبيئة وحدة طب الأسرة

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