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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ارتفاع عدد المحميات الطبيعية في مصر إلى 35 محمية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
محمد البدوي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بحماية المحميات الطبيعية والحفاظ على ثرواتها البيئية والجيولوجية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المحميات في مصر من 31 إلى 35 محمية.

مساحة المحميات في مصر 

وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها عن محمية كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحميات الطبيعية تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على التنوع البيئي وصون المواقع التي تتميز بخصائص طبيعية وتاريخية فريدة، لافتة إلى أن مساحة المحميات في مصر تمثل نحو 15% من إجمالي مساحة البلاد.

التاريخ الجيولوجي للمنطقة

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن محمية كهف الجارة تعد من المواقع المتميزة التي تكشف جانبًا من التاريخ الجيولوجي للمنطقة، إذ تضم تكوينات صخرية تشكلت عبر فترات زمنية طويلة نتيجة التغيرات التي طرأت على الصخور على مدار العصور.

وأضافت أن أهمية المحمية لا تقتصر على الجانب الجيولوجي، بل تمتد إلى الجوانب الأثرية والبيئية والسياحية، بما يجعلها إحدى المناطق التي تستحق مزيدًا من الدراسة والتوثيق والتعريف بمقوماتها الطبيعية.

الالتزام بالضوابط اللازمة

وشددت الوزيرة على أن إعلان المواقع الطبيعية محميات يهدف إلى حمايتها والحفاظ على مكوناتها، إلى جانب الاستفادة منها في دعم السياحة البيئية، مع الالتزام بالضوابط اللازمة لضمان استدامة مواردها.

التاريخ الجيولوجي منال عوض الدكتورة منال عوض المحميات الطبيعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة

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