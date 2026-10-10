وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ضوابط لزيارة كهف الجارة لحماية تكويناته الطبيعية من التلف

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحفاظ على محمية كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد يتطلب الالتزام بضوابط محددة للزيارة، نظرًا إلى الطبيعة الحساسة للتكوينات الصخرية الموجودة داخل الكهف، والتي قد تتعرض للكسر أو التلف نتيجة التعامل غير المسؤول معها.

عدم تعريض عناصره الطبيعية للتدهور

وأوضحت الوزيرة أن إعلان الموقع محمية طبيعية يستهدف حماية مكوناته الفريدة والحفاظ على قيمته الجيولوجية والأثرية، إلى جانب تنظيم الاستفادة منه سياحيًا، بما يضمن عدم تعريض عناصره الطبيعية للتدهور.

وأضافت أن التعامل مع المحميات الطبيعية لا يقتصر على إعلانها وحمايتها من الناحية القانونية، وإنما يشمل أيضًا إعداد إدارة للموقع وتنظيم الزيارات ومراعاة متطلبات الحفاظ على البيئة والتكوينات الموجودة به.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير البيانات اللازمة عن التنوع البيولوجي بالموقع، إلى جانب دعم الدراسات العلمية التي تساعد على توثيق المحمية والتعرف على مكوناتها، بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن محافظة الوادي الجديد تمتلك مقومات طبيعية وبيئية مهمة، من بينها محميات الصحراء البيضاء وجبل كامل وكهف الجارة، وهو ما يتيح فرصًا للتعريف بثراء المحافظة الطبيعي وتعزيز السياحة البيئية.

استدامة الموقع وصون قيمته

وأكدت أن الهدف من تنظيم الزيارات هو تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة أمام الزائرين للتعرف على المحمية، والحفاظ على تكويناتها الطبيعية للأجيال المقبلة، بما يضمن استدامة الموقع وصون قيمته البيئية والتراثية.