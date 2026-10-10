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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منال عوض تكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب

منال عوض
منال عوض
محمد البدوي

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مستجدات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن الوزارة تقدمت بمقترحات لتعديل عدد من مواد القانون، تمهيدًا لمناقشتها داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

 التعديلات المقترحة تتضمن 8 مواد

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات المقترحة تتضمن 8 مواد تستهدف معالجة عدد من الملفات المرتبطة بتطبيق القانون، في ضوء الملاحظات التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ.

وأشارت منال عوض إلى أن من بين النقاط المطروحة للنقاش مسألة التصالح وفقًا لآخر تصوير جوي لعام 2023، موضحة أن بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا بمراجعة هذا البند وإجراء تعديلات عليه.

التعامل مع الإشكاليات 

وأكدت أن المقترحات المقدمة تأتي في إطار مناقشة آليات تطبيق القانون والتعامل مع الإشكاليات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح، على أن تخضع التعديلات للمناقشة البرلمانية قبل إقرار أي تغييرات نهائية.

 

إجراءات تقنين أوضاع العقارات

وتترقب الفئات المعنية بمخالفات البناء ما ستسفر عنه المناقشات بشأن المواد المقترحة، خاصة في ظل ارتباط القانون بإجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة واستكمال ملفات التصالح.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية قانون التصالح تعديل قانون التصالح

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