وزير الكهرباء: الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بمعدلات تتراوح بين 6% و7% سنويًا وعالميا مابين 2.5-3%

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إضافة نحو 35 جيجاوات إلى قدرات الشبكة الكهربائية في مصر منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بمعدلات تتراوح بين 6 و7% سنويًا، مقابل معدلات نمو عالمية تتراوح بين 2.5 و3%.



وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، ردًا على سؤالها بشأن مدى احتياج مصر إلى كل هذه الاستثمارات في قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية، وما إذا كانت هذه الاستثمارات أكبر من الاحتياجات الفعلية، مشددا أن النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والصناعي، إلى جانب المشروعات الزراعية ومشروعات النقل، تسهم في زيادة الطلب على الكهرباء وإضافة أحمال جديدة إلى الشبكة.

وأضاف وزير الكهرباء أن القدرات الكهربائية المتاحة على أرض الواقع تشمل نحو 50 جيجاوات من مصادر الوقود الأحفوري، إلى جانب أكثر من 10 جيجاوات من قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، ليقترب إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة من 60 جيجاوات.

واوضح أنه مقابل ذلك فإن معدلات الاستهلاك مرتفعة أيضاً حيث ان أحمال الكهرباء خلال الصيف الماضي تجاوزت 40 جيجاوات، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأحمال يفرض تشغيل معظم وحدات التوليد المتاحة على الشبكة، مع ضرورة وجود قدرات احتياطية لمواجهة الأعطال وخروج بعض الوحدات للصيانة.