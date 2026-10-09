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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل الدعم وشرائح الاستهلاك في أول حوار تلفزيوني مع لميس الحديدي

لقاء وزير الكهرباء
لقاء وزير الكهرباء
محمد البدوي

في ظهور تلفزيوني مرتقب يحمل العديد من الملفات المهمة للمواطنين، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، غدًا، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في أول لقاء تلفزيوني له منذ توليه حقيبة الوزارة في يوليو 2024، وذلك خلال برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دعم الكهرباء وأسعار شرائح الاستهلاك

ويتصدر ملف دعم الكهرباء وأسعار شرائح الاستهلاك أجندة الحوار، في ظل اهتمام المواطنين بمعرفة آليات تحديد الشرائح، والفئات التي تستفيد من الدعم، وموقف الفئات المعفاة من الزيادات، إلى جانب توضيح الأعباء المالية المرتبطة بإنتاج الكهرباء وتوفيرها للمستهلكين.

ومن المنتظر أن يحمل اللقاء إجابات عن عدد من التساؤلات المطروحة بشأن مستقبل أسعار الكهرباء، فضلًا عن الكشف عن خبر سار للمواطنين، بالتزامن مع استعراض أبرز التحركات الحكومية لتطوير القطاع والتعامل مع التحديات التي تواجه منظومة الطاقة.

التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

كما يفتح الحوار ملف التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارهما من المسارات الرئيسية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.

آخر مستجدات تنفيذ المشروع

وتحظى محطة الضبعة النووية بنصيب من المناقشات، من خلال استعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروع، وموقف الأعمال الإنشائية، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب بحث العائد المتوقع من تنويع مصادر الطاقة، وحجم الوفر الذي يمكن تحقيقه من التوسع في المصادر المتجددة مقارنة بتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري.

ويأتي اللقاء في توقيت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين حول تكلفة الكهرباء وآليات الدعم ومستقبل منظومة التسعير، لتتجه الأنظار إلى ما سيطرحه وزير الكهرباء بشأن خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وما قد يحمله الحوار من توضيحات جديدة حول الملفات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.

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ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

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